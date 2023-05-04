Власти Петербурга предложили размещать портреты ветеранов для «Бессмертного полка» на бейджах, футболках и автомобилях

Главная часть акции пройдет онлайн: на сайте "Бессмертного полка" заведут многочасовую трансляцию с портретами ветеранов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Празднование Дня победы в 2023 году снова забралось в рамки ограничений. Шумно, людно и красочно, как в 2022 году, увы, не будет. Парад на Дворцовой площади планируется провести совсем без зрителей – на трибунах соберутся только ветераны и те, кто успел ухватить пригласительный билет. Территорию вокруг площади собираются огородить, чтобы избежать толпы. Не состоится и другая важная и зрелищная часть праздника – «Бессмертный полк». Проход тысяч людей, держащих портреты своих дедов и прадедов, отменили по соображениям безопасности. Однако организаторы призвали не отрекаться от акции совсем, а провести ее в других форматах.

БЛИЖЕ К СЕРДЦУ

Создатели акции и правительство Петербурга уже поделилось несколькими способами почтить память воевавших предков. Горожанам предлагают рассказать о своих героях с помощью автомобилей, соцсетей и даже одежды. Портрет на листе бумаги предполагается разместить на задних стеклах машины – так он не помешает движению, не загородит водительский обзор, но будет заметен окружающим. Резонное замечание: держать и фотографию, и сам автомобиль нужно в чистоте из уважения к памяти тех, кто смотрит со снимков.

Шумное огромное шествие в этом году отменили по соображениям безопасности. Фото: Артем КИЛЬКИН

С вариантом на одежде придется чуть попыхтеть – крупную фотографию предлагают распечатать на футболке. Озаботиться этим нужно заранее, поскольку изготовление футболки в печатных компаниях занимает время.

Героев предлагают держать и поближе к сердцу. В прямом смысле! Сделать бейджик с портретом и прикрепить по соседству с георгиевской ленточкой или же повесить на шею – смотря какую основу для бейджа купите.

Для тех, кто останется в праздник дома, советуют стать участником «полка» с помощью окон. Инструкция проще некуда – крупный портрет бойца ставится на окно, а стекло оформляется нарисованной символикой Великой Отечественной войны. Как показывает практика, чаще всего окна украшают бумажными голубками, георгиевскими лентами, гвоздиками.

Власти предложили распечатывать портреты ветеранов на футболках, помещать их в бейджики или на задние стекла автомобилей. Фото: Артем КИЛЬКИН

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОТКРЫТКА

Из привычных форматов в 2023 году останется онлайн-шествие на официальном сайте «Бессмертного полка». Загруженные на портал фотографии бойцов и ветеранов с короткими подписями будут транслироваться непрерывным потоком несколько часов подряд.

Виртуальная новинка этого года – уникальная открытка, сгенерированная из тысяч фотографий. Их внуки и правнуки советских бойцов загружали на сайт до 3 мая. Каждая из них стала пикселем в огромном цифровом изображении.

- Эти портреты будут приближаться и увеличиваться с определенной периодичностью, что даст возможность посмотреть на каждого героя и узнать его имя, - рассказали организаторы.

Самым простым способом присоединиться к акции остаются соцсети. Достаточно опубликовать пост с фотографиями, биографиями или памятными словами на своей личной странице в любой соцсети. Сопроводить публикацию нужно хештегом #нашБессмертныйполк. Или на денек заменить свой снимок с аватарки на портрет предка. Официальное сообщество «Бессмертного полка» ВКонтакте предлагает еще и бот, умеющий генерировать открытку с портретом героя. Ею, красиво оформленной, также можно делиться в соцсетях.

Маленькие "Бессмертные полки" предлагают проводить в школах. В виде выставки или небольшого детского шествия с портретами дедов и прадедов в руках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По маленькому «Бессмертному полку» организуют и в школах. Практика уже не нова – во многих учреждениях готовятся к 9 мая, собирая с детей фотографии прадедушек и прабабушек для большого панно. Организаторы советуют также формат линейки, на которой дети делились бы рассказами о своих предках.

- Школьная акция может быть проведена в формате общешкольной линейки или линейки для отдельных классов или параллелей обучающихся, в актовом или спортивном зале, либо на территории образовательной организации с учетом требований безопасности, - говорят организаторы.

КСТАТИ

Вместо «Бессмертного полка» по Невскому проспекту проедет торжественная колонна ветеранов на ретро-автомобилях Машины двинутся в путь в 14:30 от площади Восстания и доедут до Дворцовой.