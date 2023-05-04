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Дом. Семья4 мая 2023 16:00

«Тиндер» с глаз долой, из сердца вон: Психолог назвала неожиданные места, где можно встретить любовь на всю жизнь

Петербуржцы предложили создать приложение «Каждой твари по паре» вместо уходящего из России «Тиндера»
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Пока новое приложение для знакомство - только идея. Но авторы полагают, что им будут охотно пользоваться все свободные петербуржцы.

Пока новое приложение для знакомство - только идея. Но авторы полагают, что им будут охотно пользоваться все свободные петербуржцы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одинокие россияне в смятении – в конце июня с их смартфонов исчезнет «Тиндер», знаменитое мобильное приложение для знакомств. Американская компания решила уйти с российского рынка, прихватив с собой шансы россиян найти свою любовь в сети. Что ж делать-то теперь, неужто на улице разговоры заводить?!

Жители Петербурга решили не действовать столь радикально и предложили создать свое предложение для знакомств, красноречиво назвав его «Каждой твари – по паре». Такая инициатива появилась среди десятков других цифровых идей в проекте «Твой бюджет».

По задумке авторов, для начала «судьбоносный» проект будет умело определять категории запросов своих пользователей. Одним подыскивать друзей, другим – потенциальных супругов, готовых создать семью и обзавестись детьми, третьим – постельных партнеров, четвертым – бойфренда или девушку для не очень серьезных отношений. Затем приложение начнет сводить людей по категориям интересов – по аналогии с подбором предложений по ипотеке, сравнивают авторы. Например, если в анкете оба указали любовь к конкретному сериалу, блюду или увлечению, то у них появится больше шансов встретиться в приложении и начать первый разговор.

Знакомства в сети кажутся проще и безопаснее, однако приложения наводнены фейками с отретушированными фото и приукрашенными биографиями, предупреждает психолог.

Знакомства в сети кажутся проще и безопаснее, однако приложения наводнены фейками с отретушированными фото и приукрашенными биографиями, предупреждает психолог.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пользователями приложения, уверены авторы затеи, станут миллионы свободных петербуржцев. Создатели подчеркнули, что проект финансово привлекателен, а бюджет сложится из трудочасов работы программистов, психологов по отношениям и куратора проекта.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

«Лучшее место для знакомства – работа»

Легкий страх потерять виртуальную площадку для знакомств понятен – людям комфортнее прятаться за отретушированными фотографиями и красивой анкетой, выставленной на всеобщее обозрение. По словам психолога, кандидата психологических наук и доцента СПбГУ Натальи Искры, приложения кажутся более безопасными, нежели знакомство в условном клубе. Хотя как раз таки виртуальное пространство наводнено фейками, с которых потом в отношениях непредсказуемо «снимаются» слои выдуманных фактов, черт характера и привычек.

Тем, кто приготовился удалить «Тиндер» и мужественно выйти знакомиться на улицу, Наталья Искра советует быть максимально естественным и настоящим в общении. Чем больше прозрачности, тем больше шансов у будущих отношений стать долгими и крепкими.

- Если на сайте вы притворились другим или другой, то не сможете всю жизнь таким притворяться и отношения рано или поздно разрушатся. Чем больше вы показываете себя настоящего, тем быстрее встретите своего человека. Важный аргумент - вы или подходите человеку, или нет. Ваш человек, который вас полюбит и захочет быть именно с вами, есть. Просто надо его встретить, - говорит психолог.

Психолог советует искать свою любовь на работе. В рабочей обстановке лучше всего видны качества потенциального партнера.

Психолог советует искать свою любовь на работе. В рабочей обстановке лучше всего видны качества потенциального партнера.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По мнению Натальи Искры, лучшее место для знакомства – это работа.

- На работе ты видишь человека в деле, замечаешь, какой он в своих обязательствах. Если, например, вечно заваливает дедлайны или наоборот все делает вовремя, то в семье вас ждет примерно то же самое, - отмечает специалист.

Знакомиться помогают и хобби, дополняет Наталья Искра. Похожие интересы – уже отличный повод с кем-то заговорить. Замыкают тройку вариантов общие компании знакомых. Вот где можно подыскать нового, но проверенного друзьями человека. Правда, подчеркивает психолог, знакомства в компаниях хороши больше для молодежи. Как правило, у взрослых людей такие компании давно сложились из супружеских пар, и новенькие в них появляются крайне редко.

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