«Тиндер» с глаз долой, из сердца вон: Психолог назвала неожиданные места, где можно встретить любовь на всю жизнь

Пока новое приложение для знакомство - только идея. Но авторы полагают, что им будут охотно пользоваться все свободные петербуржцы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одинокие россияне в смятении – в конце июня с их смартфонов исчезнет «Тиндер», знаменитое мобильное приложение для знакомств. Американская компания решила уйти с российского рынка, прихватив с собой шансы россиян найти свою любовь в сети. Что ж делать-то теперь, неужто на улице разговоры заводить?!

Жители Петербурга решили не действовать столь радикально и предложили создать свое предложение для знакомств, красноречиво назвав его «Каждой твари – по паре». Такая инициатива появилась среди десятков других цифровых идей в проекте «Твой бюджет».

По задумке авторов, для начала «судьбоносный» проект будет умело определять категории запросов своих пользователей. Одним подыскивать друзей, другим – потенциальных супругов, готовых создать семью и обзавестись детьми, третьим – постельных партнеров, четвертым – бойфренда или девушку для не очень серьезных отношений. Затем приложение начнет сводить людей по категориям интересов – по аналогии с подбором предложений по ипотеке, сравнивают авторы. Например, если в анкете оба указали любовь к конкретному сериалу, блюду или увлечению, то у них появится больше шансов встретиться в приложении и начать первый разговор.

Знакомства в сети кажутся проще и безопаснее, однако приложения наводнены фейками с отретушированными фото и приукрашенными биографиями, предупреждает психолог. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пользователями приложения, уверены авторы затеи, станут миллионы свободных петербуржцев. Создатели подчеркнули, что проект финансово привлекателен, а бюджет сложится из трудочасов работы программистов, психологов по отношениям и куратора проекта.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

«Лучшее место для знакомства – работа»

Легкий страх потерять виртуальную площадку для знакомств понятен – людям комфортнее прятаться за отретушированными фотографиями и красивой анкетой, выставленной на всеобщее обозрение. По словам психолога, кандидата психологических наук и доцента СПбГУ Натальи Искры, приложения кажутся более безопасными, нежели знакомство в условном клубе. Хотя как раз таки виртуальное пространство наводнено фейками, с которых потом в отношениях непредсказуемо «снимаются» слои выдуманных фактов, черт характера и привычек.

Тем, кто приготовился удалить «Тиндер» и мужественно выйти знакомиться на улицу, Наталья Искра советует быть максимально естественным и настоящим в общении. Чем больше прозрачности, тем больше шансов у будущих отношений стать долгими и крепкими.

- Если на сайте вы притворились другим или другой, то не сможете всю жизнь таким притворяться и отношения рано или поздно разрушатся. Чем больше вы показываете себя настоящего, тем быстрее встретите своего человека. Важный аргумент - вы или подходите человеку, или нет. Ваш человек, который вас полюбит и захочет быть именно с вами, есть. Просто надо его встретить, - говорит психолог.

Психолог советует искать свою любовь на работе. В рабочей обстановке лучше всего видны качества потенциального партнера. Фото: Артем КИЛЬКИН

По мнению Натальи Искры, лучшее место для знакомства – это работа.

- На работе ты видишь человека в деле, замечаешь, какой он в своих обязательствах. Если, например, вечно заваливает дедлайны или наоборот все делает вовремя, то в семье вас ждет примерно то же самое, - отмечает специалист.

Знакомиться помогают и хобби, дополняет Наталья Искра. Похожие интересы – уже отличный повод с кем-то заговорить. Замыкают тройку вариантов общие компании знакомых. Вот где можно подыскать нового, но проверенного друзьями человека. Правда, подчеркивает психолог, знакомства в компаниях хороши больше для молодежи. Как правило, у взрослых людей такие компании давно сложились из супружеских пар, и новенькие в них появляются крайне редко.