Запрет движения по улицам Петербурга введут на время майских праздников с 6 мая

Ограничения в движении транспорта введут в Петербурге на майские праздники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге отметят День Победы. В связи с различными праздничными мероприятиями в городе на время майских праздников, начиная с 6 мая 2023 года, будут вводить запреты на движение транспорта по разным улицам. Об этом предупредили в Комитете по транспорту.

- 6 мая с 10:00 до 13:00 часов будет запрещен проезд по Пражской улице, а с 11:00 до 14:00 по проспекту Славы, - рассказали в ведомстве.

Далее 7 мая во время генеральной репетиции Парада Победы закроют проезд с 7:00 до 12:30 часов по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади, по Миллионной, набережной Мойки, набережной Зимней Канавки, Дворцовому проезду и Дворцовой набережной, Адмиралтейской набережной и Адмиралтейскому проспекту. Такие же перекрытия будут 8 и 9 мая.

Помимо этого, на протяжении всего дня 9 мая будут закрыты для проезда Сампсониевская площадь, улица Савиной, набережная Гребного канала, Крестовский проспект, Южная и Северная дороги.

Более подробный список перекрытий опубликован на сайте комитета.