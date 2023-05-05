14-летний мальчик на угнанном у мамы BMW протаранил машину полиции в Петербурге

Полицейские в ходе погони задержала школьника, угнавшего автомобиль своей матери Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция устроила погоню за 14-летним мальчиком, который угнал у мамы BMW. В десятом часу вечера 4 мая 2023 года 38-летняя жительница Приморского района обратилась в отделение МВД и сообщали, что ее сын угнал машину. Спустя время мальчика заметили за рулем автомобиля у дома 31 на Октябрьской набережной. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Нарядом ДПС была предпринята попытка остановки транспортного средства, однако водитель не выполнил законные требования полицейских и, увеличив скорость, попытался скрыться, создавая угрозу для жизни и здоровья граждан, - сообщили в полиции.

Стражи порядка начали преследовать школьника. Вскоре, когда машины ехали на набережной в направлении от Новосаратовки к улице Покровская дорога мальчик не справился с управлением и протаранил стоящий перед ним автомобиль полиции. В результате ДТП никто не пострадал.

Мальчика с места аварии доставили в отделение полиции и передали маме. По данному факту полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.