Специалисты СПбГУПТД закончили реставрацию древнерусской иконы. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Икона Спас Вседержитель и икона Божией Матери Тихвинская были пожертвованы храму Богоявления Господня прихожанами. С тех пор время разрушило структуру живописи, и лики Святых нуждались в реставрации. Раньше иконы обрабатывали пропиткой щелочи, подновляли олифой, однако такие методы реконструкции несли лишь разрушительный характер. Современный подход к восстановлению икон потребовал правильной оценки состоянию всех слоев изображения, а также сложных и точных манипуляций, которые максимально сохранят уникальность эстетических особенностей объекта.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

За помощью специалисты Балтийской таможни обратились в Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Под руководством ведущего специалиста реставрационной мастерской СПбГУПТД Глеба Шинкарева студентам удалось восстановить прежний облик старинных икон. Реставрация была выполнена настолько профессионально и качественно, что работы учащихся университета стали лауреатами, занявшими 1 и 3 места на конкурсе «Реставратор года».

«Работая с такими сложными и в тоже время интересными произведениями, художник-реставратор культурно и духовно воспитывается, образовывается, вырабатывает в себе не только профессиональные навыки, но и вносит свой вклад в сохранение культурного наследия нашей страны. Реставрацией древнерусских икон занималась команда вуза из пяти человек. Иконы нуждалась в проведении консервационно-реставрационных мероприятий, так как были выявлены утраты основы, левкаса, авторской живописи, а также кракелюры красочного слоя и шелушения. Для предотвращения дальнейшего разрушения выполнялось профилактическое укрепление живописных слоев и грунта. С тыльной стороны проведено укрепление конструкции иконной доски. Удаление потемневшей с годами олифы производилось послойно, так как в процессе исследований было выявлено несколько лаковых покрытий. Пробное раскрытие выполнялось, чтобы отработать методику удаления поздних наслоений и подобрать нужные составы рабочих растворителей. Завершающим этапом было выполнение тонировок в технике «Пуантель». Тонировки выполнялись только в пределах утрат авторской живописи. Затем иконы были покрыты несколькими слоями реставрационного лака», - рассказал ведущий специалист реставрационной мастерской СПбГУПТД Глеб Шинкарев.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

После реставрации памятники были переданы в храм Богоявления на Гутуевском острове.