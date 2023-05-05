Жители блокадного Ленинграда выступили против поставок оружия на Украину

Жители блокадного Ленинграда решили выступить с обращением к западным политикам.

Жители блокадного Ленинграда пользуются уважением даже в ЕС. Именно поэтому они решили выступить с обращением к западным политикам, выразив протест против поставок оружия на Украину.

«ГОСПОДА ПОСЛЫ»

Свое письмо жители блокадного Ленинграда начали со строк поэта Александра Пушкина «Клеветникам России», написанного в 1831 году. Ветераны возмущены поставками оружия на территорию Украины. По их мнению, истинной целью Европы является захват природных ресурсов России, а «нынешнюю конфронтацию Запада и России следует рассматривать как очередную попытку экспансии и завоевания Русских земель».

- Молодым поколениям не всегда понятно то, что понятно людям более старшего возраста, поэтому мы должны представить свою оценку событиям, связанным с ситуацией на Украине, - говорится в письме.

Одной из подписавших письмо стала блокадница Светлана Нестерова.

- Мне очень трудно говорить о событиях Великой Отечественной войны. В те годы я была ребенком – 6-7 лет от роду, еще в детский сад ходила. Нас, детей, берегли и родители, и соседи, и государство. Помню, очень боялась бомбежек. Залезаю под садовую скамейку на Адмиралтейской набережной, а меня за ноги вытаскивают прохожие и кричат: «Надо в убежище бежать!» Со временем взрывов я бояться стала меньше. Мы, дети, старались помочь Родине в борьбе с фашизмом. Я помню, как со старшим братом сидела на крыше дома и песком засыпала зажигалки, которые падали на здания. Родителей моих репрессировали еще до войны, бабушка и брат умерли от голода, поэтому меня отправили в детский дом, - вспоминает несчастное детство ребенок блокадного Ленинграда Нестерова.

«ВАРИЛИ СУП ИЗ КЛЕЯ»

- А мне было 13 лет, когда началась война. Чтобы не умереть от голода, мама варила суп из столярного клея и отваривала кожаные ремни и ботинки. Я поступила в училище, сразу начала работать связисткой, ремонтировала подземные телефонные кабели. Помню свой первый выход на задание недалеко от Дворцовой площади… Я была с солдатом Колей. Ушла чуть вперед, а он задержался на другом узле связи. Я вернулась через время к нему, а он уже был мертв. Каждый раз приношу цветы к месту, где он погиб. Меня он привел на работу, а сам погиб, – рассказала ветеран войны Тамара Грачева, награжденная медалью «За оборону Ленинграда».

Представители старшего поколения относятся к Украине как «к части своей Родины, за которую отцы и деды проливали свою кровь и достигли Великой Победы». Они считают, что российская армия воюет за «исторический и полноценный геополитический полюс в многополярном мире».

«КРИЧАЩИЙ ЯЩИК»

- Я тоже была ребенком во время Великой Отечественной войны. Мама оставляла меня дома и уходила на Кировский завод, братья служили в боевых отрядах. Мне не разрешали открывать окна, но все же иногда выглядывала на улицу. Не понимала, кто по улице разбросал игрушки – кучи кукол лежали на земле в грязи. Когда я выросла, поняла, что это были иссохшие трупы людей, а поскольку канализаций в квартирах не было, все отходы выливали на улицу, прямо на мертвых ленинградцев. Под луной тела погибших очень странно светились. Они были, как будто прозрачными. А еще я никогда не забуду кричащие ящики. Немцы с самолетов выкидывали заколоченные коробки с живыми людьми и крысами. Ящики кричали, а потом разбивались в кровь, - плачет Галина Клюкина, подписавшая письмо-протест против поставок оружия для Украины.

- Мы требуем от Запада прекратить провокацию мировой войны. Просим вас данное письмо довести до сведения ваших правительств и ваших народов, - завершают публичное обращение герои-ленинградцы.