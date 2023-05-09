Лекарства, платформа для электроавтомобилей, оборудование для метро: Как и что импортозамещают в Петербурге

Часть предприятий города следуют программе импортозамещения с 2014 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Импортозамещение стало фактически словом 2022 года в России. Иностранные компании покинули российский рынок, прихватив с собой не только привычные покупателям бытовые товары и продукты, но и серьезную технику, авто и препараты. Отечественная промышленность собралась с силами и стала усерднее перестраиваться на выпуск собственной продукции. «Комсомолка» разбиралась, какие предприятия Петербурга делают успехи в импортозамещении и чем именно снабжают российский рынок.

ПОМОЩНИКИ ВРАЧЕЙ И ДВОРНИКОВ

Импортозамещающая продукция появилась в Петербурге не за один год. Как объяснили «КП» в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, программы по созданию «родного» продукта работают уже девять лет. Над ними трудятся заводы и компании гражданского сектора, предприятия высокотехнологичных отраслей, которые мудро и заблаговременно вложились в запуск новых производственных линий.

Российское ООО «ПО «Вулкан» уже много лет выпускает малогабаритную коммунальную технику. Коммунальщики Петербурга знают в лицо шустрые мини-погрузчики «Митракс», ковши и подметальные щетки для уборочных машин. Как заметили в комитете, производство у «Вулкана» на 95 процентов свое – импортных комплектующих минимум. Взвод маленьких «Митраксов» уверенно вышел на дороги Петербурга зимой 2021-2022 года и получили «пятерку» после испытаний.

Тоже технику, но уже медицинскую, разрабатывает АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор». Предприятие выпустило роботизированный манипулятор, который ассистирует хирургам во время сложных операций на головном мозге пациента.

- Дополнительно разработан криодеструктор «Кристалл», предназначенный для высокоизбирательного точечного низкотемпературного воздействия на имеющие патологию глубокие структуры мозга, - пояснили в комитете.

Это оборудование позволяет врачам превращать опухоль в лед за считанные секунды, а затем безопасно ее удалять. Такая методика в онкологии считается единственной, не требующей лучевой или химиотерапии. К слову, манипулятор и криодеструктор работают на операциях в паре.

Еще одно производственное медицинское достижение Петербурга – гамма-терапевтический комплекс «Рокус-Р» для облучения злокачественных опухолей от АО «Равенство». Компания уже испытала свою новинку и готовится запускать ее в массовое производство.

Коммунальная техника петербургского производства уже выходила на улицы города прошлой зимой. Ее оценили в местных жилищных организациях Фото: Олег ЗОЛОТО

МНОГОРУКИЙ ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

Пару лет назад в число импортозаместителей влился и Обуховский завод, входящий в концерн ВКО «Алмаз-Антей». На нем впервые изготовили оборудование и гидроцилиндры для Биржевого моста, который капитально ремонтировали два года. Изначально планировалось ставить механизмы из ФРГ, но гидроцилиндры Обуховского завода изготовили с опережением сроков и на достойном уровне. За плечами у завода также производство декантирующих центрифуг – важного элемента объектов водоснабжения, и комплекса по очистке смазочно-охлаждающей жидкости. Состоящий из российских комплектующих на 85%, он стал новинкой для отечественного рынка.

Кроме того, в 2022 году завод завершил разработку модульной платформы «E-NEVA» для автомобилей, работающих на новых источниках энергии. Ее создали с нуля с масштабными планами на массовое производство «продвинутых» кроссоверов, хэтчбеков, универсалов и внедорожников. Линейка транспорта пока обдумывается заводом вместе с российскими разработчикам и производителями комплектующих.

Тот же Обуховский завод удивил новым вызовом в начале 2023 года – предприятие взялось за создание тоннелепроходческих комплексов для строительства новых станций метро. По договору с АО «Метрострой Северной Столицы» завод должен сделать и поставить к первому кварталу 2024 году два упомянутых комплекса, два тоннельных укладчика с породопогрузочными машинами и 19 блокоукладчиков.

- Скорость, с которой предприятие осваивает новые виды продукции, вызывает восхищение», - отмечал глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик. И не поспорить.

Обуховский завод впервые взялся за производство оборудования, с которым продолжат строить новые станции метро. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЦИФРОВЫЕ ЗАВОДЫ

Полным ходом в Петербурге идет и разработка отечественного инженерного ПО. Лидер в этом деле по масштабам всей страны – компания «Аскон», она создает системы планирования и управления производственными станками и интегрирует их в сферу автоматизации проектной и производственной деятельности.

ПО, но немного другого толка, создает компания «Геоскан» - она занимается беспилотниками и их соответствующим программным сопровождением. Всего в Петербурге производят беспилотники более 20 компаний. Промышленные власти решили создать в городе научно-производственные центры беспилотных авиасистем. Развитие этой отрасли чиновники держат под особым контролем.

В той же сфере работает предприятие «Радиоавионика». Оно занимается цифровыми системами для управления движением поездов, средствами видеофиксации и мобильными дефектоскопическими комплексами. Кстати, они уже вовсю эксплуатируются на 187 железнодорожных станциях города и области.

Одним из самых эффективных предприятий власти Петербурга считают компанию «Икапласт». Там выпускают более 35 тысяч наименований для инженерной и строительной отраслей: трубы, колодцы, монтажную арматуру.

В помощь строителям работает еще и «ОКБ «Электроавтоматика» имени П.А.Ефимова». Вместе с «РЖД» предприятие создало систему «Умные руки», призванную проводить особо ответственные технические операции, где задействовано сложное оборудование.

- Система позволяет передавать и принимать аудио-видео данные и графические изображения, тепловизионные данные, схемы и техническую документацию на любые расстояния с выводом на микродисплей дополненной реальности, - уточнили «Комсомолке» в комитете.

Программами для беспилотников в городе занимается компания "Геоскан". Фото: Олег ЗОЛОТО

НАЧАЛО ПУТИ

Новичком на импортозамещающем пути можно считать завод «Фармасинтез Норд». Он планирует нарастить выпуск лекарств для борьбы с диабетом, онкологическими и аутоимунными заболеваниями.

В начале большого пути стоит и завод «Измерон», у которого недавно открылась новая производственная площадка. Это предприятие власти Петербурга считают «здоровьем» нефтегазовой отрасли. Еще немного – и выпускаемых изделий там станет больше в четыре раза.

Власти Петербурга стараются поддерживать промышленников, вставших на путь импортозамещения. Особую помощь сейчас оказывают петербургским компаниям из отраслей, неплохо шагнувших вперед.

- Особое внимание уделяется компаниям, производящим продукцию в критически важных отраслях промышленности, таких как фармацевтика, легкая промышленность и электронный сектор, - заявили «КП» в профильном комитете.

Чиновники заметили, что компании стремятся развиваться и расширять мощности, поэтому активно пользуются, например, льготными займами городского Фонда развития промышленности.

За фармацевтику в Петербурге отвечают заводы и компании "Герофарм" и "Фармасинтез Норд". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

В Петербурге наклевывается новая Особая экономическая зона (ОЭЗ). Как рассказали в комитете, ресурс двух площадок – «Новоорловская» и «Нойдорф» - уже исчерпан. 163 га первой и 19 га второй площадок заняты компаниями и производствами, для которых проработали всю необходимую инфраструктуру и вдобавок сделали налоговые льготы для комфортной работы на благо города и страны.

Уже сейчас развернуты работы по созданию в промзоне «Парнас» новой ОЭЗ, а до конца года правительство решит, где разместить четвертую площадку. На ней сосредоточатся судостроительные предприятия.

А ЧТО ЕЩЕ

Какие еще предприятия работают и импортозамещают в Петербурге?

«Герофарм» - субстанции для препаратов пациентам с сахарным диабетом. На долю компании приходится 20% всех выпускаемых в стране инсулинов.

Компания «Изотерм» - медно-алюминиевые конвекторы, системы водяного отопления. Продукция компании установлена в крупнейших и частных предприятиях по всей стране.

Кингисеппский машиностроительный завод – теплообменное, дизельное, палубное оборудование, компрессоры высокого давления.

Компания «МЕДИУС» - пианино и другое музыкальное оборудование бренда «Амадеус» для образовательных учреждений.

Фабрика «Нева-Саунд» - пианино и рояли бренда «Михаил Глинка»

Компания «Безопасные технология» - оборудование для нефтегазовой, судостроительной, химической, станкостроительной отраслей

Мало кто знает, но в Петербург изготавливают даже рояли и пианино. Этим занимаются сразу две фабрики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЦИФРА

90% - совокупная доля российских товаров в ассортименте розничных сетей в Петербурге

103,3% - индекс промышленного производства в Петербурге в начале 2023 года в сравнении с 2022 годом

До 130,3% вырос выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий

До 109,5% - выпуск машин и оборудования

До 103,4% - выпуск химических продуктов

До 101,9% - выпуск электрического оборудования

До 101,3% - выпуск лекарств

До 106,9% - выпуск пищевых продуктов

На 901,4 млрд рублей отгрузили продукции все предприятия города в первом квартале 2023 года