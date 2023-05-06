Концерт скандального Валерия Меладзе в Петербурге отменили после нескольких переносов

Организаторы фестиваля подмечают, что концерт отменился по независящим от них обстоятельствам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Концерт певца Валерия Меладзе окончательно отменили в Петербурге после многолетних переносов. Скандальный артист должен был выступить на летнем фестивале Roof Fest 30 июня, однако информация о нем пропала из программы события, а билет на сайте стало невозможно приобрести.

Информацию об отмене концерта Spb.kp.ru подтвердили организаторы фестиваля.

- Билет купить не получится, концерт отменен, не перенесен, - коротко прокомментировали организаторы.

Эпопея с переносом выступлений Меладзе началась в 2020 году - дату концерта сдвинули на пару месяцев, но затем перенесли на 2021 год, в течение которого дата менялась еще трижды. В конце концов зрителей пригласили на 30 июня 2022 года, а буквально за месяц до события концерт снова перенесли - уже на год вперед.

- К сожалению, череда переносов происходит по не зависящим от нас обстоятельствам, - извинились организаторы.

Если раньше билеты оставались действительными, то теперь гости фестиваля смогут вернуть деньги.

Имя Валерия Меладзе прочно увязалось со скандалами в 2022 году. Все началось с частного мероприятия в Дубае, где певец подхватил националистический лозунг, часть которого выкрикнули зрители в зале. Видео этого момента попало в сеть, и на артиста обрушилась волна негодования россиян. Извиниться за выходку и оправдаться у Меладзе не вышло - посыпались предложения лишить его российского гражданства, концерты стали подозрительно часто отменяться или переноситься. Бывшие поклонники назвали кумира лицемером.

В России Меладзе стал появляться лишь на частных мероприятиях, да и то без предварительного афиширования - как будто его концерт организовывали подпольно. Коллеги певца по цеху уверены, что он будет продолжать попытки выступать в России - здесь чуть ли не единственный его заработок.