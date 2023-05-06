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Звезды6 мая 2023 7:50

Концерт скандального Валерия Меладзе в Петербурге отменили после нескольких переносов

Выступление переносили восемь раз за три года
Анна МИЛОВАНОВА
Организаторы фестиваля подмечают, что концерт отменился по независящим от них обстоятельствам.

Организаторы фестиваля подмечают, что концерт отменился по независящим от них обстоятельствам.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Концерт певца Валерия Меладзе окончательно отменили в Петербурге после многолетних переносов. Скандальный артист должен был выступить на летнем фестивале Roof Fest 30 июня, однако информация о нем пропала из программы события, а билет на сайте стало невозможно приобрести.

Информацию об отмене концерта Spb.kp.ru подтвердили организаторы фестиваля.

- Билет купить не получится, концерт отменен, не перенесен, - коротко прокомментировали организаторы.

Эпопея с переносом выступлений Меладзе началась в 2020 году - дату концерта сдвинули на пару месяцев, но затем перенесли на 2021 год, в течение которого дата менялась еще трижды. В конце концов зрителей пригласили на 30 июня 2022 года, а буквально за месяц до события концерт снова перенесли - уже на год вперед.

- К сожалению, череда переносов происходит по не зависящим от нас обстоятельствам, - извинились организаторы.

Если раньше билеты оставались действительными, то теперь гости фестиваля смогут вернуть деньги.

Имя Валерия Меладзе прочно увязалось со скандалами в 2022 году. Все началось с частного мероприятия в Дубае, где певец подхватил националистический лозунг, часть которого выкрикнули зрители в зале. Видео этого момента попало в сеть, и на артиста обрушилась волна негодования россиян. Извиниться за выходку и оправдаться у Меладзе не вышло - посыпались предложения лишить его российского гражданства, концерты стали подозрительно часто отменяться или переноситься. Бывшие поклонники назвали кумира лицемером.

В России Меладзе стал появляться лишь на частных мероприятиях, да и то без предварительного афиширования - как будто его концерт организовывали подпольно. Коллеги певца по цеху уверены, что он будет продолжать попытки выступать в России - здесь чуть ли не единственный его заработок.

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