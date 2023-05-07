От треугольников и ромбов до лычек и звезд: как в Красную армию вернулись погоны

Ко Дню Победы "Комсомолка" вспомнила, как в Красную армию вернулись погоны. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

НАЧИНАЯ С ПЕТРОВСКИХ ВРЕМЕН

В российской армии погоны появились при Петре I. Причем в чисто утилитарных целях: они предназначались для того, чтобы удерживать ремень патронной сумы, которую солдаты носили на плечевой перевязи. Погоны были принадлежностью только солдатской формы.

Использование погон как средства различия военнослужащих началось в первые годы правления Екатерины II. Каждому полку были установлены эполеты различного плетения из гарусного шнура или металлической канители.

- Во время царствования всех последующих монархов погоны претерпевали изменения. Пожалуй, в конце правления императора Николая I они уже стали похожи на те, которые носят сейчас солдаты и офицеры Вооруженных сил России, - поясняет Евгений Юркевич.

ТЕБЕ НАДО - ТЫ И ВОЮЙ

10 ноября 1917 года (по старому стилю) председатель ЦИК Яков Свердлов и председатель Совнаркома Владимир Ленин подписали Декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов». Жители бывшей империи стали гражданами Российской республики. Этот документ ликвидировал в том числе и существовавшую с петровских времен «Табель о рангах», которая, в частности, формировала систему воинских званий. Таким образом был сделан первый шаг к отмене погон. А заключительным стал Декрет Совета народных комиссаров «Об уравнении в правах всех военнослужащих»: «Все чины и звания в армии, начиная с ефрейторского и кончая генеральским, упраздняются… Все преимущества, связанные с прежними чинами и званиями, равно как и все наружные отличия, отменяются».

А вот какими были погоны маршалов и генералов советской армии. Фото: архив "КП"

На первых порах во вновь созданной Красной армии командирский состав был выборным, а воинские звания и знаки различия отсутствовали. Это, мягко говоря, не способствовало укреплению воинской дисциплины. В воспоминаниях военачальников можно прочитать, что грубые ответы солдат своим командирам были тогда обычным делом: «Тебе надо, вот и ступай, воюй…» или «Вот еще один начальничек выискался…».

- В результате было решено ввести в Красной армии знаки различия, - рассказывает собеседник «Комсомолки». - Целый год работала специальная комиссия. Особенно активен здесь был председатель Реввоенсовета Лев Троцкий. От погон отказались сразу, поскольку их носили солдаты и офицеры Белой армии. В качестве знаков различия стали использовать геометрические фигуры: треугольники - для младших командиров, квадраты - для среднего комсостава, ромбы - для старших командиров. Их крепили сначала на левый рукав шинели или гимнастерки, впоследствии на петлицы. Воинских званий тогда не было, знаки различия лишь указывали на должность: командир взвода, командир роты и т. д.

МАРШАЛЫ ЕСТЬ, ГЕНЕРАЛОВ НЕТ

Осенью 1935 года в Красную армию вернулись многие из знакомых нам званий - от младшего лейтенанта до полковника. Тогда же в вооруженных силах появились и пять первых маршалов. Но вот генералов все еще не было. Возникли, если можно так выразиться, аналогичные звания: командарм первого ранга, комкор, комдив, комбриг. Претерпели изменения и знаки различия. Однако до возвращения погон дело не дошло, хотя по имеющейся информации эту идею поддерживал один из пяти первых советских маршалов Михаил Тухачевский.

На совещании по итогам советско-финляндской войны была предпринята еще одна, и тоже безуспешная, попытка вернуть в армию погоны. Но при этом наконец решили восстановить генеральские звания, а заодно и ввести сержантские.

- Типичная для того времени ситуация, - объясняет Евгений Юркевич. - Скажем, какой-то дивизией командует комбриг Иванов. Его должность комдив, а звание комбриг. В рапортах и приказах появлялось следующее словосочетание: «Комдив комбриг Иванов». Полная путаница, от которой требовалось избавиться.

ОБРАТИЛИСЬ К ДОРЕВОЛЮЦИОННОМУ ПРОШЛОМУ

В самом начале Великой Отечественной войны, 18 сентября 1941 года, вышел приказ наркома обороны СССР о переименовании 100-й, 127-й, 153-й и 161-й стрелковых дивизий в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские.

- Первоначально хотели вернуть погоны только в гвардейские части, - говорит Юркевич, - но потом на самом верху решили, что они должны быть во всей Красной армии. Соответствующий указ Президиума Верховного Совета СССР предполагалось подготовить к осени 1942 года, но из-за тяжелого положения на фронтах введение погон отложили на несколько месяцев.

Не стоит удивляться, что «вопрос о погонах», который обсуждался всю вторую половину тридцатых годов, был достаточно быстро решен после начала Великой Отечественной войны. Как известно, в то суровое время советские власти начали все чаще обращаться к дореволюционному прошлому страны. Это было необходимо для укрепления патриотического духа, объединения людей, независимо от их классового происхождения. Сталин и его окружение понимали: далеко не все сограждане готовы отдавать жизнь за социалистический строй, другое дело воевать за Родину. Не случайно в 1942 году были учреждены ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского. В эту политику возвращение в армию погон вписывается очень хорошо.

ПОД КОНТРОЛЕМ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Новую военную форму разрабатывали на протяжении нескольких месяцев. Вариантов было много, некоторые из них даже включали эполеты. За процессом внимательно следил Верховный главнокомандующий. Как утверждают мемуаристы, Сталин не просто рассматривал рисунки. В Кремль привозили людей, одетых в очередной вариант новой формы. Иосиф Виссарионович обычно бывал чем-то недоволен. В конце концов он потребовал: «Покажите погоны, что были у царя». В результате новые советские погоны были во многом похожи на те, что носили солдаты и офицеры Русской императорской армии.

Большинство командующих фронтами и армиями позитивно восприняли возвращение погон, ведь многие из них боевой путь начинали еще до Октябрьской революции.

Впрочем, находились и такие командиры, которые скептически отнеслись к возвращению погон. Они считали, что это ошибка, шаг в сторону дореволюционного прошлого. Поговаривали, что и маршал Победы Георгий Жуков тоже недолюбливал погоны.

В последующие годы погоны много раз претерпевали, скажем так, косметические изменения. Пожалуй, самые значимые из них - это появление в 1969 году букв «СА» на солдатских погонах, а в 1972-м буквы «К» на курсантских погонах.