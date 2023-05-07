Юля Волкова в вызывающем мини и беременная Лена Катина: Группа «Тату» впервые за 7 лет воссоединилась ради концерта на матче «Зенит»-«Спартак»

Как группа "Тату" воссоединилась для концерта перед матчем "Зенита" и "Спартака". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Группа «Тату» устроила фурор перед началом «золотого» матча «Зенита» и «Спартака», победа в котором может принести петербуржцам пятое подряд чемпионство. Неожиданное воссоединение скандального в прошлом музыкального дуэта анонсировали еще за месяц до игры. Тандем Юлии Волковой и Елены Катиной распался в далеком 2011 году, после чего певицы не раз делились в СМИ, что даже не общаются друг с другом. Но следом они периодически выступали вместе на мероприятиях, но очень редко и только до 2016 года.

Перед мини-концертом Катину и Волкову надежно охраняли от назойливых журналистов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И вот, специально для футбольных болельщиков 38-летние Волкова и Катина вышли на сцену за воротами на «Газпром Арене», где раньше располагался фанатский вираж. И зажгли почти как в 20 лет. Правда, аккомпанировал им специальный хор – и не зря, девушки уже не могли «взять» высокие ноты на припеве своего хита «Нас не догонят». Да, к сожалению, «татушки» спели только одну песню. Это случилось за 5 минут до свистка на начало матча.

"Татушки" выглядели очень дружными. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Ну что, Питер, всем привет! Мы с вами, мы за вас! – прокричала фанатам с трибуны Юлия Волкова.

Фан-променад перед игрой был в стиле начала 2000-х. Поэтому и Волкова, и Катина оделись соответствующе. Юлия была в черной олимпийке и щеголяла с открытым пупком. Кроме этого она надела облегающую и короткую кожаную юбку.

Юлия Волкова зажигала так, словно ей 20 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот Елена Катина удивила поклонников с неожиданной стороны – ее наряд был абсолютно скромным, потому что… она забеременела. Причем, судя по животу, срок уже большой. Поэтому рыжая «татушка» надела широки штаны и специальную обтягивающую кофту для женщин в положении.

Елена Катина согласилась на концерт, несмотря на поздний срок беременности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полностью восстановить голос у Юлии Волковой так и не вышло. Поэтому ее фирменный хрип местами заглушал чистый голос Лены Катиной. Но в целом, как отметили поклонники, девушки отлично справились с выступлением, потому что были гиперактивны на сцене, то и дело держась за руки, прыгая и танцуя друг с другом.

Разочарование после концерта только одно - "татушки" исполнили лишь одну песню. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Добавим, что речи о полном воссоединении группы «Тату» так и не идет. Но и Волкова, и Катина отметили, что приятно провели время.

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