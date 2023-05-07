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Спорт7 мая 2023 17:05

«Зенит» на последних минутах вырвал победу со «Спартаком» и стал чемпионом России в пятый раз подряд

«Золотой» гол забил Иван Сергеев
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
"Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 3:2 и снова стал чемпионом.

"Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 3:2 и снова стал чемпионом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Зенит» обыграл московский «Спартак» в 26-м туре Российской Премьер-лиге и досрочно стал чемпионом России – в пятый раз подряд. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу петербуржцев.

«Зенит» основательно подготовился к поединку с принципиальным соперником. В частности, клуб закатил вечеринку перед матчем в стиле 2000-х. Для этого на арене выступила легендарная группа «Тату». Юлия Волкова и Лена Катина зажгли так ,словно им снова по 16 лет.

"Спартак" навязывал борьбу до последних минут, но словил глупую красную карточку.

"Спартак" навязывал борьбу до последних минут, но словил глупую красную карточку.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Огненно начали и команды. Голкипер гостей Александр Селихов тут же подкинул «перчинку», ошибившись при выносе мяча – Клаудиньо подставил ногу перед вратарем и мяч отскочил прямо в ворота. «Спартак» не упал духом, заработал много угловых, часто бил. И в итоге это принесло пользу. Кейта ответил мячом на 33-й минуте, ударив с лета. Однако концовка первого тайма осталась за хозяевами, Мостовой с помощью рикошета вывел зенитовцев вперед.

Радость зенитовцев после матча.

Радость зенитовцев после матча.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во втором тайме гости сделали неожиданный подарок «Зениту». Алексис Дуарте грубо сыграл против Малкома и получил красную карточку. Однако каким-то чудом «Спартак» выгрыз пенальти своей настойчивость и вдесятером сравнял счет. Но удержать ничью они не сумели.

Куча мала в фееричной концовке матча.

Куча мала в фееричной концовке матча.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На второй добавленной минуте Иван Сергеев замкнул прострел Мантуана – ударом в касание вонзил мяч в угол ворот Селихова. Сине-бело-голубые на радостях устроили кучу малу. Далее зенитовцы дотерпели пару минут и заслуженно отпраздновали чемпионство.

- Я хочу поблагодарить всех болельщиков. Их было под 50 тысяч, это фантастика. Получилось, что забил. Сам понять не могу, всем огромное спасибо! Когда назначили пенальти, мне сказали готовиться к выходу, мы перестроились и все, - сказал на радостях автор «золотого» гола Иван Сергеев после матча.

Добавим, что чемпионский кубок РПЛ петербуржцам вручат на следующей домашней игре.

Спорт: ФУТБОЛ