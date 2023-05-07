«Зенит» на последних минутах вырвал победу со «Спартаком» и стал чемпионом России в пятый раз подряд

"Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 3:2 и снова стал чемпионом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Зенит» обыграл московский «Спартак» в 26-м туре Российской Премьер-лиге и досрочно стал чемпионом России – в пятый раз подряд. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу петербуржцев.

«Зенит» основательно подготовился к поединку с принципиальным соперником. В частности, клуб закатил вечеринку перед матчем в стиле 2000-х. Для этого на арене выступила легендарная группа «Тату». Юлия Волкова и Лена Катина зажгли так ,словно им снова по 16 лет.

"Спартак" навязывал борьбу до последних минут, но словил глупую красную карточку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Огненно начали и команды. Голкипер гостей Александр Селихов тут же подкинул «перчинку», ошибившись при выносе мяча – Клаудиньо подставил ногу перед вратарем и мяч отскочил прямо в ворота. «Спартак» не упал духом, заработал много угловых, часто бил. И в итоге это принесло пользу. Кейта ответил мячом на 33-й минуте, ударив с лета. Однако концовка первого тайма осталась за хозяевами, Мостовой с помощью рикошета вывел зенитовцев вперед.

Радость зенитовцев после матча. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во втором тайме гости сделали неожиданный подарок «Зениту». Алексис Дуарте грубо сыграл против Малкома и получил красную карточку. Однако каким-то чудом «Спартак» выгрыз пенальти своей настойчивость и вдесятером сравнял счет. Но удержать ничью они не сумели.

Куча мала в фееричной концовке матча. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На второй добавленной минуте Иван Сергеев замкнул прострел Мантуана – ударом в касание вонзил мяч в угол ворот Селихова. Сине-бело-голубые на радостях устроили кучу малу. Далее зенитовцы дотерпели пару минут и заслуженно отпраздновали чемпионство.

- Я хочу поблагодарить всех болельщиков. Их было под 50 тысяч, это фантастика. Получилось, что забил. Сам понять не могу, всем огромное спасибо! Когда назначили пенальти, мне сказали готовиться к выходу, мы перестроились и все, - сказал на радостях автор «золотого» гола Иван Сергеев после матча.

Добавим, что чемпионский кубок РПЛ петербуржцам вручат на следующей домашней игре.