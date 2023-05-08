Звезда фильма «Окно в Париж» Сергей Дрейден скончался в Петербурге

Драйден был удостоен двух национальных премий «Золотая маска», а также «Золотого софита» и «Ники». Фото: БДТ

В Петербурге скончался актер театра и кино Сергей Дрейден. Об этом стало известно 8 мая 2023 года. Дрейден был артистом Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, там же и подтвердили утрату. О причинах смерти пока ничего неизвестно.

- Умер Сергей Дрейден, - коротко написали в социальных сетях учреждения.

Сергею Дрейдену был 81 год. В БДТ он играл в одном из спектаклей Андрея Могучего «Три толстяка: Эпизод 7. Учитель». Ближайший показ постановки с его участием должен был состояться 31 мая. Драйден был удостоен двух национальных премий «Золотая маска», а также «Золотого софита» и «Ники». У него десятки ролей в кино, главную он сыграл в фильме «Окно в Париж».

Напомним, 7 мая стало известно еще об одной утрате. Умер звезда «Убойной силы» Александр Тютрюмов. Ему было всего 64 года. По предварительной информации, Тютрюмов скончался утром 7 мая в одной из городских больниц. О причинах смерти актера пока не знают даже родственники.