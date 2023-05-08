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Происшествия8 мая 2023 15:18

Пять человек пострадали в массовой аварии на скоростной трассе «М-11» в Ленобласти

Там столкнулись две легковушки и грузовик
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Мерседес врезался в попутный автомобиль БМВ. Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Мерседес врезался в попутный автомобиль БМВ. Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Массовая авария с пострадавшими случилась на федеральной трассе М-11 под Петербургом. Днем 8 мая в районе города Тосно в Ленинградской области столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, Mercedes врезался на полной скорости в едущий перед ним BMW и перевернулся. Вторую иномарку от удара отбросило в ограничитель, а потом в грузовой автомобиль. На место ДТП оперативно выехали спасатели.

Как рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области, в результате столкновения пострадали пять человек. Среди получивших травмы есть один ребенок.

А БМВ от удара отбросило в грузовик. Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

А БМВ от удара отбросило в грузовик. Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

- Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно провели отключение аккумуляторных батарей автомобилей, - сообщили спасатели в социальных сетях.

Теперь в обстоятельствах ДТП разбираются полицейские. Судя по снимкам, сильно поврежден автомобиль Mercedes. О состоянии пострадавших ничего не сообщается.

ДТППроисшествия: ЧП