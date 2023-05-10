Как встать на ноги после тяжелых болезней и травм

О инновационных методах реабилитации рассказал главный врач клиники «В новый день». Фото предоставлено Клиникой Реабилитации «В Новый день».

Болезни не проходят бесследно. Когда недуг отступает пациенту еще предстоит предстоит пройти процедуру восстановления. К счастью, сегодня это можно сделать быстро и эффективно. О инновационных методах реабилитации рассказал главный врач клиники «В новый день» (https://newday-clinic.ru/), невролог-реабилитолог Лаврентий Цой.

УСКОРЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Травмы головы, инсульт, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, ДЦП, инсомния (нарушение сна) и Синдром дефицита внимания у детей и взрослых и другие заболевания могут сильно повредить нервную систему. Справиться с последствиями этих недугов помогают нынешние техники реабилитации, которые способны творить настоящие чудеса.

- Последнее слово в восстании работы мозга - транслингвальная нейростимуляция (ТЛНС), - говорит Лаврентий Цой. - Это реабилитационная методика представляет собой 20-минутную процедуру, когда на кончик поверхности языка доставляется порядка 27 миллионов электрических импульсов. Через три пары черепно-мозговых нервов они влияют на центральную нервную систему, продолговатый мозг и мозжечок. В этих областях формируется алгоритм главных действий организма и матрица того, что человек должен сделать: поднять руку, сохранять равновесие или просто моргнуть. Так вот импульсы стимулируют глиальные клетки и развивают глиальную сеть, которая позволяет возместить травмированные участки головного мозга, возвращая человеку здоровье.

Последнее слово в восстании работы мозга - транслингвальная нейростимуляция (ТЛНС). Фото предоставлено Клиникой Реабилитации «В Новый день».

В результате уже за 3-4 дня реабилитации больные начинают лучше двигаться, стоять, говорить, спать и даже мыслить. Улучшение особенно заметно у людей, перенесших инсульт.

- Важно, что ТЛНС проводят одновременно с сеансами лечебной физкультуры. Например, если мы хотим вернуть человеку возможность нормально двигать рукой, то в процессе нейростимуляции мы делаем ей упражнения. Это создает верную матрицу в мозге, и человек способен научиться делать эти движения уже самостоятельно.

Во время ТЛНС на кончик поверхности языка доставляется порядка 27 миллионов электрических импульсов. Фото предоставлено Клиникой Реабилитации «В Новый день».

ВЫПРАВИТЬ СТЕРЖЕНЬ

Позвоночник - это стержень, на котором держится человек. Различные дорсопатии: сколиоз, грыжи, протрузии, остеохондрозы и прочие недуги сильно мешают жить. Решить проблему без операции может сегментное вытяжение на аппарате DRX.

- Метод основан на тракции (вытягивании) сегментов позвоночника за счет создания эффекта псевдовакуума. Это позволяет прицельно работать с конкретным пораженным участком: вправить грыжу, улучшить мышечно-связочный каркас, а также переучить мозг правильно обслуживать периферическую нервную систему.

Решить проблему с позвоночником без операции может сегментное вытяжение на аппарате DRX. Фото предоставлено Клиникой Реабилитации «В Новый день».

СВОБОДА ДВИЖЕНИЙ

Наш скелет и мышечный каркас постоянно нуждаются в движениях, которые необходимо делать регулярно и правильно. Малоподвижный образ жизни и сидячая работа изменяют системы мышц, костей и суставов, заставляя их работать асинхронно.

- Чтобы стабилизировать суставы, разработать отделы позвоночника и улучшить эластичность мышц и сухожилий применяется реабилитация и лечение по методике Neuraс на подвесной системе. В клинике «В новый день» мы используем тренажер REDCORD, который позволяет диагностировать проблему и активировать нужные группы мышц. Благодаря этому, тренировки проходят практически без боли.

Главное в достижении эффективной реабилитации - это сочетание рабочих методик, профессионализма врачей и комплексного подхода. Фото предоставлено Клиникой Реабилитации «В Новый день».

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Эксперт отметил, что главное в достижении эффективной реабилитации - это сочетание рабочих методик, профессионализма врачей и комплексного подхода.

В клинике реабилитации «В новый день» применяют прогрессивные, эффективные и научно обоснованные способы реабилитационного лечения: ТЛНС, сегментное вытяжение на аппарате DRX, лечение по методике Neuraс, электронейромиостимуляция, кинезиотерапия, плазмотерапия и многие другие.

Все это возможно благодаря современному оборудованию и команде профессионалов своего дела. Врачи помогают пациентам восстановить позвоночник, суставы, речь, равновесие и координацию, избавить от двигательных и когнитивных нарушений, проблем со сном, памятью и многими другими проблемами.

В процессе реабилитации применяется мультидисциплинарный подход, что позволяет подойти к проблеме пациента со всех сторон и решать ее комплексно, вместе с командой специалистов.

КОНТАКТЫ:

Клиника реабилитации «В новый день»

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