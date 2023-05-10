За весеннюю уборку на Петербург вылили 100 тысяч литров шампуня и 300 тысяч литров воды

Весенний месячник по благоустройству завершился. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ударный месяц по уборке Петербурга после зимы официально завершился. Город намыт, дороги освежились, фасады очистились. Сюрпризом для дворников, конечно, стало внезапное возвращение зимы в апреле – отрицательные температуры и снегопад прервали едва начавшуюся работу по замывке улиц. Но коммунальщики справились.

- Город зачищен на 100 процентов, - отчитался на пресс-конференции в ТАСС глава комитета по благоустройству Василий Пониделко. – Безусловно, есть огрехи, которые устраняются – например, «карманы». Мы активно применяли воду – в сутки выливали более 10 тысяч кубометров. Потратили также 100 тысяч литров моющих средств и шампуня для дорожных покрытий.

Пока «поливайки» смывали с асфальта грязь, песок и остатки антигололедных смесей, в садах, парках и скверах просушивали дорожки, убирали старую листву и мусор. Кстати, о песке. Власти рассчитывают, что с каждым годом использование песка на гололеде будет сокращаться и весной от песчаной пыли не придется чихать.

От песка зимой власти обещают отказываться. Для борьбы с гололедом планируют использовать больше соли и современных реагентов, а также правильную уборку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы работаем над этим. В прошлом году потратили 130 тысяч тонн песка, в этом году – уже 70 тонн. Улучшаются методики уборки, применяется больше правильных реагентов – соли, «Бионорда». За счет этого придем к полному отказу от песка. И весной будет меньше работы по промывке дворов, дорог и фасадов, - заверил вице-губернатор Анатолий Повелий.

Во дворах работа тоже кипела: с газонов сметали листву и мусор, с дорожек счищали смет, детские дорожки и зеленые участки приводили в порядок, в домах отмывали лестницы и мусороприемники. Сейчас дворовая уборка завершена на 99,7%. Фасады многоквартирных домов весь апрель «выстраивались» в очередь на помывку – 24 тысячи фасадов на уровне первых этажей освободили от слоя пыли и грязи.

- Некоторым домам помывка не требуется, поскольку они стоят вдали от крупных магистралей и почти не загрязняются, - подчеркнул глава Жилищного комитета Олег Зотов. - А некоторым нужна помывка даже с теневой стороны. Будем наращивать темпы этих работ, закупленная техника помогает делать это оперативно. Помывка фасадов – залог продления их срока службы и экономия на капремонте.

Наводить в городе чистоту продолжат и в мае, и летом. Причем, обещают власти, в усиленном режиме.

24 тысячи фасадов освободили от пыли и грязи. Правда, в основном только на уровне первых этажей. Фото: Артем КИЛЬКИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Уже 55% всех городских территорий перешли под крыло районных жилищных агентств. Как и завещала новая система уборки внутриквартальных территорий, на которую Петербург начал переходить с января этого года. Напомним, что суть новой системы - отдать уборку в государственные руки, а не частных подрядчиков.

- 100% территорий убираются по новой системе в Кировском, Кронштадтском, Фрунзенском, Петродворцовом, Петроградском районах. На данном этапе мы уверены в том, что к 1 июля переход на новую систему будет завершен, - заявил Повелий.

К слову, для каждого района технику закупали с учетом его особенностей. Где-то узкие тротуары, где-то крошечные дворы – не развернешься, где-то широкие проспекты. В зависимости от таких характеристик порядок в районах будут наводить трактора и уборочные машины разного размера и маневренности.

Между тем, Олег Зотов признал, что с внутриквартальной уборкой пока много трудностей – сказываются накопившиеся проблемы. Но и до них новая система скоро доберется.

ЦИФРА

За весенний месячник:

244 млн кв.м городских территорий убрали

2,5 тыс. деревьев высажено

31 тыс. кустарников высажено

8 тыс. фасадов МКД помыто

3500 остановочных павильонов помыто