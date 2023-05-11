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11 мая 2023 7:42

Тайна пропажи целой семьи: В Петербурге задержали двух пенсионеров по делу о мошенничестве с квартирой исчезнувших 20 лет назад хозяев

Двух пенсионеров задержали по делу о мошенничестве с квартирой пропавшей 20 лет назад семьи из Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Двух пенсионеров задержали за попытку кражи квартиры без вести пропавшей семьи из Петербурга

Двух пенсионеров задержали за попытку кражи квартиры без вести пропавшей семьи из Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге уголовный розыск задержал двух пенсионеров по делу о мошенничестве с квартирой семьи, которая таинственно пропала более 20 лет назад. Подозреваемыми оказались мужчины 73 и 69 лет, которые пытались оформить на себя квартиру на улице Тамбасова. Об этом 11 мая 2023 года spb.kp.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

История оказалась очень запутанная. Еще осенью в 2001 году поступило заявление о том, что исчезла целая семья: 53-летняя мать, ее 52-летний муж и их 19-летний сын. Было известно, что они отправились по грибы под Лугу, но после на связь так и не вышли. Спустя время двое мужчин пытались переоформить их квартиру на себя.

- Пенсионеров задержали за то, что они пытались забрать квартиру пропавшей семьи. Они приехали в колонию к старшему сыну семейства с письмом, в котором якобы мать просила его выселиться из квартиры. Он не поверил и написал заявление в полицию, - объяснил источник.

Тогда мужчин задержали, опросили, но вскоре отпустили. Спустя более 20 лет следователи вновь заинтересовались этим делом и опять вызвали пенсионеров на допрос. Являются ли они подозреваемыми в убийстве, на данный момент не сообщается.

Следователи проводят проверку, а также разыскивают пропавших.

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