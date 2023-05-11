Тайна пропажи целой семьи: В Петербурге задержали двух пенсионеров по делу о мошенничестве с квартирой исчезнувших 20 лет назад хозяев

Двух пенсионеров задержали за попытку кражи квартиры без вести пропавшей семьи из Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге уголовный розыск задержал двух пенсионеров по делу о мошенничестве с квартирой семьи, которая таинственно пропала более 20 лет назад. Подозреваемыми оказались мужчины 73 и 69 лет, которые пытались оформить на себя квартиру на улице Тамбасова. Об этом 11 мая 2023 года spb.kp.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

История оказалась очень запутанная. Еще осенью в 2001 году поступило заявление о том, что исчезла целая семья: 53-летняя мать, ее 52-летний муж и их 19-летний сын. Было известно, что они отправились по грибы под Лугу, но после на связь так и не вышли. Спустя время двое мужчин пытались переоформить их квартиру на себя.

- Пенсионеров задержали за то, что они пытались забрать квартиру пропавшей семьи. Они приехали в колонию к старшему сыну семейства с письмом, в котором якобы мать просила его выселиться из квартиры. Он не поверил и написал заявление в полицию, - объяснил источник.

Тогда мужчин задержали, опросили, но вскоре отпустили. Спустя более 20 лет следователи вновь заинтересовались этим делом и опять вызвали пенсионеров на допрос. Являются ли они подозреваемыми в убийстве, на данный момент не сообщается.

Следователи проводят проверку, а также разыскивают пропавших.