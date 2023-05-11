ГОСТ только на этикетке: В Петербурге удивились итогам проверки магазинного молока

Главная уловка производителей ультрапастеризованного молока – подмешивание растительных жиров. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пейте, люди, молоко – будете здоровы! Хотя погодите… А будете ли, если купите то, что сейчас продается в магазинах Петербурга? Как выяснили специалисты городской общественной организации потребителей «Общественный контроль», далеко не все молоко из популярных торговых сетей может претендовать на звание качественного продукта. Какие марки стоит обходить стороной?

КОШКА НЕ ПЬЕТ – ЭТО ЗНАК

Главная уловка производителей ультрапастеризованного молока – подмешивание растительных жиров. Молоко без молочного жира – настоящий суррогат. Подделку легко «раскусывают» домашние животные – кошки и другие любители молока просто отказываются такое пить. По наблюдениям экспертов, такой фальсификат чаще всего продают за 50-60 рублей/литр в бюджетных торговых сетях.

Некоторые торговые марки не в первый раз оказались в черном списке экспертов. Фото: Анастасия ОСИПОВА

«Общественный контроль» проверил шесть образцов ультрапастеризованного молока и сливок из шести самых популярных торговых сетей. Экспертиза показала грустный результат: 4 из 6 марок молоком называться просто недостойны.

Первым провалило проверку молоко «Молочный терем» (ООО «МолСнабРегион», Саратовская обл.). Несмотря на гордую подпись «ГОСТ», в этом напитке нашли всего 3% молочного жира. На 97% псевдомолоко состояло из заменителей жиров! Массовая доля белка тоже оказалась заниженной.

- Подделка была настолько искусно изготовлена, что некоторые фактические значения оказались даже на уровне требований ГОСТа. Например, массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка составила 8,8%, хотя ГОСТ требует не менее 8,2%, - дополнили эксперты.

Столь же плоха и вторая марка того же предприятия – «Натуральный продукт». Здесь молочного жира не нашли ни капельки. Массовая доля белка снова оказалась сильно заниженной, а вот доля сухого обезжиренного остатка снова перепрыгнула значения ГОСТа.

ЗАВСЕГДАТАИ ЧЕРНЫХ СПИСКОВ

Восстановленное из сухого молока молоко «Самое любимое» (ООО «ФУД ТРЕЙД» (Смоленская обл.) тоже присоединилось к «банде» обманщиков. Этот суррогат среди всех проверенных стал самым грубым: массовая доля белка в нем составила меньше процента при заявленных трех, а доля сухого остатка – 2,6% вместо 8%. «Молокосодержащий напиток» - вот правдивое название для этого продукта!

Отдайте предпочтение коробке с крышечкой, а не ту, которую нужно вскрывать ножницами. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Эту компанию, советуют эксперты, надо избегать. Она не в первый раз попадает в черный список «Общественного контроля» после проверок.

Фирмой нон-грата стала также ООО «СИБМОЛ» из Кемеровской области и ее сливки десятипроцентной жирности. В них совсем не нашли молочного жира, а молочный белок был в недопустимом дефиците. По словам экспертов, сеть «Светофор», в которой и купили сливки, давно славится своими молочными фальшивками.

Замкнула пятерку антилидеров марка «Славянские кружева» (ООО «Молодел», Московская обл.). Отклонение по доле белка в нем было незначительным, но специалисты «реабилитировали» продукт.

- Если применить погрешность в 10%, предусмотренную Техническим регламентом Таможенного союза, то содержание белка «дотянет» до нормы, - объяснили проверяющие.

Дать этому молоку шанс или купить другое – на усмотрение покупателя.

ТОЧНО НЕ БЕРЕМ:

«Молочный терем» (ООО «МолСнабРегион», Саратовская обл.)

«Натуральный продукт» (ООО «МолСнабРегион», Саратовская обл.)

«Сливки» (ООО «СИБМОЛ» (Кемеровская обл.)

«Самое любимое» (ООО «ФУД ТРЕЙД» (Смоленская обл.)

50/50

«Славянские кружева» (ООО «Молодел», Московская обл.)

ТОЧНО БЕРЕМ:

«Клевер» (ООО «Пискаревский молзавод», Санкт-Петербург)

В проверенных образцах находили растительные жиры и заниженную долю молочного белка. Фото: "Общественный контроль"

ПЕЧАЛЬНАЯ ЦИФРА

Увы, полки петербургских магазинов так и ломятся от молочных подделок. По наблюдениям «Общественного контроля», в 2017-2019 годах суррогат выявляли в 30% случаев, а в 2022 году – уже в 60%.

ЗАПОМНИ

При покупке молока:

Выбирайте бренды изготовителей, а не собственные марки торговых сетей.

Отдайте предпочтение коробке с крышечкой, а не ту, которую нужно вскрывать ножницами.

Не покупайте продукт дешевле 70 рублей за литр. Эталон – 80-90 рублей/литр.

Упаковка должна быть целой и чистой.