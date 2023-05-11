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Общество11 мая 2023 15:45

Старинные газеты, модные журналы и киносистему XIX-XX веков нашли на даче Маяковского в Левашово

Место отдыха поэта начали реставрировать
Анастасия НУРАДИЛОВА
Маяковский провел на даче несколько месяцев. Фото: vk.com/voopikspb

Маяковский провел на даче несколько месяцев. Фото: vk.com/voopikspb

Специалисты реставрируют дачу Маяковского в Левашово. Во время проведения работ они нашли там десятки артефактов XX века. В числе находок – газеты времен 1914 года и до начала 1990-х, книги, а также дореволюционная и советская стеклянная посуда. Не остались без внимания фрагменты модных журналов и печных изразцов.

На даче до сих пор сохранились старинные газеты. Фото: vk.com/voopikspb

На даче до сих пор сохранились старинные газеты. Фото: vk.com/voopikspb

На даче нашли модные журналы тех времен. Фото: vk.com/voopikspb

На даче нашли модные журналы тех времен. Фото: vk.com/voopikspb

Помимо всего прочего, реставраторы обнаружили на старинной даче упаковку от электротахоскопа. Этот прибор представляет собой киносистему, которая была изобретена еще в конце XIX века. Тогда ее считали настоящим чудом техники.

- После реставрации на даче Маяковского будет размещен волонтерский штаб Всероссийского общества охраны пятников истории и культуры, - рассказали в пресс-службе ВООПИК СПб.

В реставрируемом здании нашли множество артефактов. Фото: vk.com/voopikspb

В реставрируемом здании нашли множество артефактов. Фото: vk.com/voopikspb

Напомним, на даче в Левашово поэт прожил всего несколько месяцев. Три года назад, в 2020 году, аварийное здание отдали петербургскому отделению общества охраны памятников.

В реставрируемом здании нашли множество артефактов. Фото: vk.com/voopikspb

В реставрируемом здании нашли множество артефактов. Фото: vk.com/voopikspb

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