Новое подразделение полиции будет контролировать соблюдение запрета на запуск в небо беспилотников в Петербурге

В Петербурге запретили запускать в небо беспилотные летательные аппараты. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге запретили запускать в небо беспилотные летательные аппараты. Теперь этот вопрос будут контролировать сотрудники правоохранительных органов. Для этого полиция создала подразделение по контролю за небом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Специалисты будут выполнять различные задачи. Это и мобильные патрули, задача которых задерживать операторов БПЛА. Это и группы стрелков, вооруженные снайперскими винтовками и карабинами. Это и специальные технические группы, использующие технические средства подавления и нейтрализации дронов, - рассказали в региональном ведомстве.

В подразделении будут работать в первую очередь те сотрудники, которые были в командировках в новых регионах страны. Специалистам предстоит обеспечивать безопасность во время проведения массовых мероприятий. Специальное оборудование для нейтрализации дронов полицейские уже протестировали.

В День Победы в Петербурге работали пять снайперских пар, две группы с противодронными электромагнитными ружьями. Они находились на крышах зданий в центре города.