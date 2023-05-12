Три новых автобусных маршрута запустят в Петербурге на время закрытия станции метро «Пионерская»

Станцию метро «Пионерская» закроют в конце июня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Станция метро «Пионерская» в Петербурге будет два месяца закрыта из-за ремонта. Поэтому на период с 24 июня по 22 августа петербуржцам придется пользоваться наземным транспортом. Автобусы, троллейбусы и трамваи запустят до станций метро «Комендантский проспект», «Черная речка», «Удельная», «Старая Деревня».

- Появится три новых автобусных маршрута. Автобус №76 будет возить пассажиров от БКЗ «Октябрьский» до Арцеуловской Аллеи. Автобус №237М поедет от «Черной речки» до Новоколомяжского проспекта. А №267М – от «Черной речки» до ЖК «Новоорловский». Последние два маршрута будут работать только по будням, - рассказали в комитете по транспорту.

Кроме всего прочего, петербуржцы смогут воспользоваться автобусным маршрутом №235, трассу которого усилили и продлили до станции метро «Удельная». Чаще начнут ездить также трамвай №18, автобусы №227 и №219.

Автолюбителям запретят останавливаться на Коломяжском проспекте от Парашютной улицы до станции «Черная речка», чтобы не мешать автобусам.

Напомним, на станции «Пионерская» планируют заменить железобетонные перекрытия в зоне турникетов и над механизмами приводов эскалаторов.

В ЦИФРАХ

400 транспортных средств будут возить пассажиров в этот период.

330 из них будут работать по выходным.

9 автобусных, 2 трамвайных, 2 троллейбусных маршрутов будут ездить между «Пионерской» и «Комендантским проспектом».

КОНКРЕТНО

Во время закрытия «Пионерской» петербуржцы смогут воспользоваться 28 маршрутами наземного транспорта:

22 автобусных: №№ 76, 9, 93, 127, 171, 172, 184, 79, 122, 135, 170, 202, 219, 227, 235, 237, 237М, 267, 267М, 279, 293, 294;

3 трамвайных: №№ 18, 47, 55;

3 троллейбусных: №№ 25, 40, 50.