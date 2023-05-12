МТС составила цифровой портрет болельщика матча «Зенита» против «Спартака». Фото: Артем КИЛЬКИН

МТС с помощью аналитической платформы GeoEffect, работающей на основе обезличенных больших данных, составила цифровой портрет болельщиков чемпионского матча «Зенита» против «Спартака», проходившего в Северной столице 7 мая. В тройку регионов-лидеров, из которых приехало больше всего футбольных болельщиков, вошли Москва и Московская область, Краснодарский край и Новосибирская область.

Матч 26-го тура Российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», собравший на трибунах «Газпром Арены» около 49 тысяч зрителей, показал, что футбол в нашей стране интересен не только мужчинам. Под данным Big Data МТС, около половины болельщиков матча стали женщины: на долю прекрасной половины человечества пришлось 45%. При этом значительную долю составили мужчины в возрасте от 35 до 44 лет с ежемесячным доходом 45-75 тысяч рублей.

Доля иногородних зрителей, приехавших в Петербург посмотреть знаковую игру двух сильных команд, достигла около 40%. Почти каждый второй из них оказался из Москвы и Московской области. На втором месте – жители Краснодарского края. Тройку лидеров замыкает Новосибирская область. Кроме этого, в топ регионов вошли Республика Башкортостан, Свердловская область, Республика Татарстан, Ростовская и Псковская области.

Аналитики МТС также отмечают, что четверть из приехавших на матч зрителей были с детьми. Юные болельщики наравне со взрослыми наблюдали за исходом матча. Почти 45% болельщиков прибыли на стадион на собственных автомобилях.