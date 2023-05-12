Памятник Всеволоду Мейерхольду открыли во дворе Новой сцены Александринского театра в Петербурге

Всеволод Мейерхольд поставил 19 спектаклей в Александринке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новой сцене Александринки исполняется 10 лет в мае этого года. В честь этого в театре пройдет трехдневный фестиваль «Новая Х». Он стартует 12 мая, а завершится 14 мая. Перед его началом состоялось торжественное открытие памятника Всеволоду Мейерхольду, имя которого носит Новая сцена.

Фестиваль соединит все четыре направления, которые объединила Новая сцена. Это медиаискусство, музыка, танец и театр.

Петербуржцы фотографировались на фоне памятника актеру и режиссеру. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В первый день фестиваля петербуржцы могут послушать беседу Валерия Фокина, Андрея Могучего и Александра Малича о Новой сцене. Она начнется в 19:15. На 20:00 запланировано официальное открытие фестиваля, - рассказали организаторы.

Также состоится премьера спектакля-инсталляции Кирилла Люкевича и лекция Александра Чепурова «Мейерхольд приходит в Национальный театр».

Со всей программой фестиваля можно ознакомиться в официальном паблике во «ВКонтакте». Там же показывают онлайн-трансляции со всех событий.

Открытие памятника прошло в честь 10-летия Новой сцены. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СПРАВКА «КП»

Всеволод Мейерхольд, памятник которому открыли во двое Новой сцены, это театральный актер, режиссер и педагог. Он придумал программу «Театральный Октябрь» и создал актерскую систему под названием «биомеханика». В Александринском театре поставил 19 спектаклей, в том числе «Маскарад», премьера которого состоялась в 1917 году.