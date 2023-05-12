В Парке 300-летия Санкт-Петербурга 13 и 14 мая состоится праздник корюшки

Все развлечения на празднике входят в стоимость билета.

В ближайшие выходные, 13 и 14 мая 2023 года, в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится 20-й юбилейный праздник корюшки - общенародный петербургский пикник.

В течение двух дней гости смогут попробовать «Генеральскую уху», изготовленную по рецепту первого генерал-губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Меншикова в 1000-литровом котле и жареную на углях корюшку. Счастливчики смогут найти «Золотую Корюшку» с драгоценной подвеской внутри одной из рыбок.

Специальными гостями мероприятия станут: Петр Захаров, Вадим Азарх, Антон Фадеев, певица Настасья. Популярные артисты кино, участники кинофестиваля «Виват кино России!».

Артисты Петербург-Концерта, Финалисты конкурса "Голоса России", юные таланты.

Все гости праздника примут участие в экологической акции «Зарыбление», где каждому предоставится возможность выпустить малька в акваторию залива.

Активные площадки праздника:

- Для самых ловких и смелых ловля форели руками

- Ловля на удочку «Рыбных деликатесов»

- Конкурс рыбаков

- Мастер-класс по рыбной ловле, спортивной и скандинавской ходьбе

- Запуск воздушных змеев

- SUP мастер-классы, яхтинг, кайт-шоу.

На площадке «АРТ – корюшка» будут проводится мастер-классы для детей и взрослых, выставки фото, живописи и пластики. Аквагрим.

Все конкурсы, развлечения и розыгрыши входят в стоимость билета. Он стоит 200 рублей. Также существуют льготы:

- вход для дошкольников бесплатный;

- пенсионерам, школьникам, студентам - 100 руб.