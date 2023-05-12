Книжный салон-2023 представил программу сцены этого года

На Книжном салоне-2023 свои книги представят около 200 издательств. Фото: Артем КИЛЬКИН

Официальное открытие Книжного салона пройдет 18 мая в 12:00. Около 200 издательств представят свои книги. Рядом с павильонами расположится главная сцена, где будут проходить выступления спикеров и музыкальные номера.

В программе - объявление шорт-листа литературной премии «Лицей». На экране сцены покажут фильмы от проекта «Книжные аллеи. Адреса и строки». Программу первого дня завершит документальный фильм «Продолжение следует: история о детской прессе и ее создателях» от издания «Петербургский дневник».

19 мая на главной сцене пройдет суперфинал международного конкурса чтецов «Живая классика» и церемония награждения лучших альбомов петербургских музыкантов по итогам голосования сообщества меломанов. В конце дня гостей мероприятия ждет показ фильма «Петербург Гончарова» и документальной кинокартины «БОБРОВ» к 100-летию Всеволода Боброва».

20 мая Российский книжный союз и «Литературная газета» представят поэтический баттл «Москва vs Санкт-Петербург». По традиции в конце дня показ фильма - «Петербург Крестовского» от проекта «Книжные аллеи. Адреса и строки».

21 мая выступят победители городских конкурсов «Разукрасим мир стихами» и «Азбука России». Финалом программы станет

просмотр документальных картин “Петербургского дневника” «Путешествие из Ленинграда в Петербург» и «Вокруг Манежа»: к 145-летию Цирка Чинизелли.

За музыкальную программу Книжного салона-2023 отвечают коллективы «Петербург-концерта», группы «Русский Бэнд» и «Вишневый заряд». Также свои композиции исполнят джаз-квартет Александра Городничего, ансамбль «Эссе-Квинтет» и музыкальные группы Trio EASYTONE, Soft Jazz Trio и «Дунаевский Orchestra», Romas Band.

Подготовила: Анна СОЛОВЬЕВА