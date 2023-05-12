Чем удивит петербуржцев «Книжный салон-2023»

Впервые на Дворцовой площади установят мультимедийные инсталляции на основе искусственного интеллекта. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржцев ожидает насыщенная программа Книжного салона. Впервые на Дворцовой площади установят мультимедийные инсталляции на основе искусственного интеллекта.

Стенд «Шрифт Брайля» наглядно объяснит, как функционирует специальный шрифт для слабовидящих людей. «Зеркало жизни» создаст портрет пользователя, состоящий из букв, цифр и других символов.

На инсталляции «Бесконечный рассказ» посетители смогут посоревноваться с искусственным интеллектом в написании текстов. Для петербуржцев подготовили и всеми известное «Гадание по книге». Гость выберет произведение, номер страницы и строки, а нейросеть сгенерирует изображение.

Также в рамках Книжного салона пройдет благотворительная акция. Петербуржцы смогут купить на ярмарке книги и передать их подопечным фонда AdVita. Ведь книги помогают людям почувствовать себя лучше, особенно во время лечения в больнице.

В павильонах на ярмарке установят информационные стойки, где представители фонда помогут желающим выбрать подарок. Рядом со стойками разместят специальные ящики для книг. А после окончания праздника их отправят по квартирам, которые фонд снимает для своих подопечных.

Подготовила: Анна СОЛОВЬЕВА