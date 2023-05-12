Установка знаков и паркоматов в платной парковочной зоне Васильевского острова начнется в конце лета

118 улиц станут платными с 1 ноября. Района улицы Кораблестроителей и намыва это коснется. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Васильевский остров начал готовиться к превращению в платную парковочную зону. Его «преображение» случится 1 ноября 2023 года, а пока рабочая группа из Городского центра управления парковками (ГЦУП), районной администрации, проектировщиков парковочной зоны и местных жителей начала череду обходов. На одном из них, 12 мая, побывала «Комсомолка».

МАЛЕНЬКИМ УЛОЧКАМ - БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Уже известно, что платные машиноместа появятся на всей исторической части острова – от стрелки до Наличной улицы. По словам директора ГЦУП Михаила Курдяева, платными станут 118 улиц с более чем 10 тысячами машиномест. 10 процентов из них по традиции отведут под инвалидные. Район улицы Кораблестроителей и намыва - тихой спальной «гавани» - участвовать в платном покрытии не будет.

Рабочая группа обошла первые три проблемные точки: парковку у дома №86 по Среднему проспекту В.О, отрезок Опочининой улицы у Шкиперского протока и Кожевенную улицу вблизи «Севкабель Порта». Если первая и третья локации просто обзаведутся свежей разметкой и паркоматами, то Опочининой улице сулят кардинальные перемены. Узкая улочка шириной меньше трех метров похожа, скорее, на внутриквартальный проезд. По одной стороне узкой дороги стоят машины, по оставшейся проезжают автомобилисты. Причем в обе стороны. Чиновники и планировщики уверены, что обстановка на улице некомфортная: любой припаркованный автомобиль частично блокирует проезд, двум машинам разъехаться невозможно. Кроме того, есть помеха в подъезде спецтехники, например, к мусорной площадке.

Узенькая, похожая на внутриквартальный проезд Опочинина улица сильно изменится. На ней собираются полностью запретить парковку. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

- На таких узких улицах платная парковка создаваться не будет, но и паркование будет запрещено, чтобы обеспечить пропускную способность улицы, - заявил Михаил Курдяев. - Либо платная парковка, либо запрет паркования – третьего варианта нет. Планируется оптимизация – организуем здесь знаки «Жилая зона», «Ограничение скорости», «Приоритетность движения».

Таких узких улиц, которым светит похожая судьба или превращение в односторонние, на Васильевском острове не так много. По словам Курдяева, точный список этих улиц станет понятен к концу месяца.

СПАСЕНИЕ ОТ НАПЛЫВА МАШИН

Кожевенной линии платная зона поможет разгрузиться, считают чиновники. «Севкабель Порт» - точка притяжения огромного количества людей, и проблемы с парковкой здесь встают даже в будний день. По наметкам планировщиков, у входа в общественное пространство нарисуют инвалидные места, а парковочная часть будет лишь с одной стороны Кожевенной. Другая окажется под запретом – это чтобы автомобили могли безопасно разъехаться.

Огня в простое рабочее обсуждение добавили местные жители и активисты. Они как один выступали против платных парковок под девизом «оставьте все как есть». Кто-то сетовал на сбор денег с тех, кто живет здесь всю жизнь, кто-то даже припомнил отсутствие на острове новых станций метро. Мол, как можно заниматься парковками, пока для жителей не открывают обещанные пассажирские узлы. Чиновники парировали:

Кожевенная линия, рядом с "Севкабель Портом" - одна из проблемных точек Васильевского острова. Здесь не найти места даже в будний день, не говоря о выходных. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

- Машин становится все больше, а места в центре – нет, увеличить его невозможно. Значит необходимы ограничительные меры, чтобы мы не попали в транспортный коллапс, - отметил руководитель проектов ООО «Дорнадзор» Дмитрий Люблинский. По его словам, ситуацию могли бы спасти паркинги, но для масштабных подземных машинохранилищ петербургские почвы совсем не годятся.

Михаил Курдяев добавил, что делать платными только действительно загруженные улицы неэффективно – автомобилисты начнут массово парковаться на тех, что останутся бесплатными. Поэтому проблему перегруженности острова машинами нужно решать комплексно.

- Мы можем улучшить зону под конкретные обращения граждан: добавить инвалидные места, сделать парковочные места с определенной стороны дороги, расширить углы въезда в арки – в центре города это особенно актуально. Водителям не видно из-за припаркованных машин, куда они выезжают, - перечислил Курдяев.

Проектировщики напомнили местным: суть изменений не в введении платных парковок, а в грамотной организации дорожного движения.

КОНКРЕТНО

К концу мая ГЦУП примет проект планировки парковочной зоны на Васильевском острове.

К концу лета стартует установка нужных знаков и паркоматов, нанесение разметки на будущих платных улицах.

С 1 сентября местные жители смогут начать оформление парковочных льготных разрешений. Как и прежде, годовой абонемент обойдется в 1800 рублей.

С 1 ноября платная зона полноценно заработает.