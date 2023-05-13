Врачи забыли хирургическую иглу в животе петербурженки 14 лет назад

Врачи забыли в животе женщины хирургическую иглу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне жительница Петербурга обратилась в местный следственный комитет из-за забытой врачами в ее животе во время операции хирургической иглы. Как стало известно, женщина из-за инородного предмета в животе страдала от жутких болей целых 14 лет. О проведенной проверке из-за причинения вреда здоровью после медицинского вмешательства доложат председателю СК России Александру Бастрыкину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– По словам пострадавшей, иглу забыли врачи одного из роддомов Петербурга во время проведения кесарево сечения, – уточнили в ведомства.

Нашли предмет также, как и забыли – случайно. Женщина пошла на МРТ, а уже на снимке с процедуры швейный инструмент длиной до 20 миллиметров заявил о себе. Со слов женщины, когда она обратилась в роддом, где проводили операцию, в помощи ей отказали. Сообщили, что компетентных специалистов, способных удалить незваного гостя в учреждении нет. Несмотря на отказ и сложность экспертиз, пострадавшая собирается найти и наказать виновных в ее мучениях, длящихся более десяти лет.

К слову, подобные ситуации в Петербурге встречаются нечасто, но выливаются в очень громкие скандалы. Так, в 2016 году spb.kp.ru писала, что роженица из Петербурга почти месяц прожила с простыней в животе.