Рилсмейкер и исследователь города: Появились самые высокооплачиваемые и необычные вакансии мая в Санкт-Петербурге

Работодатели опубликовали самые высокооплачиваемые и необычные вакансии мая в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в мае 2023 года можно найти практически любую работу на любой вкус, среди которых есть очень необычные, так и высокооплачиваемые. Сервис "Авито.Работа" сделал специально для spb.kp.ru подборку самых интересных вакансий этого месяца.

Высокооплачиваемые вакансии мая

Среди самых прибыльных профессий - это стоматолог. В Петербурге специалист с пятилетним стажем может зарабатывать от 150 тысяч рублей.

Также очень востребованы программисты 1С. Так, она мебельная фабрика готова платить специалисту в этой области от 160 тысяч рублей, плюс предоставлять льготное питание, корпоративные скидки, фитнес и туристические путевки.

На зарплату в 250 тысяч рублей может рассчитывать менеджер по логистике. Ему предлагают рабочее место в комфортном офисе и корпоративную мобильную связь. Задача логиста — организация межрегиональных и международных грузоперевозок, так что ему обязательно нужно уметь работать с платформой АТИ.

Для тех, кто любит удаленку, есть вакансия таргетолога онлайн-школы с зарплатой до 300 тысяч рублей. Чтобы претендовать на место, ему потребуется опыт аналитики трафика и управления рекламными бюджетами от миллиона рублей.

Предложения для редких специалистоов

Рилсмейкера или создателя контента для публикации в соцсетях подыскивает компания по доставке автомобилей под заказ. Поэтому любой опыт в автомобильной сфере — плюс для соискателя. Помимо написания сценариев, съёмки видеороликов и их выгрузки в интернет, рилсмейкер будет анализировать тренды рынка и аккаунты конкурентов. Ему также предлагают место в офисе и помощь удалённого сотрудника.

Также для любителей пеших прогулок есть работа исследователя города. Его задача — собирать данные об организациях, уточнять время их работы, делать фотографии и выкладывать информацию в картографическую интернет-службу. Вариант подходит для подработки, так как он рассчитан на занятость в свободное время, но не менее 25 часов в неделю.

Опытный модельер-конструктор с высшим профильным образованием требуется компании по пошиву сценической и спортивной одежды. Помимо моделирования для массового производства он будет работать с индивидуальными заказами, включая создание полноценных сценических образов «под ключ», участвовать в клиентских примерках, инструктировать швей и следить за качеством изделий.