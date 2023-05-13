Настоятеля храма в Петербурга задержали за попытку похищения человека

В Петербурге за похищение задержан настоятель церкви на Обводном Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге задержали настоятеля храма за то, что он пытался заказать похищение человека. Все произошло в приходе Храма Иерофея в Василеостровском районе города. 34-летний иерей церкви решил избавиться от твоего знакомого, полагая, что тот строит козни и хочет отстранить от своей должности в храме. Об этом www.spb.kp.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

- Священнослужитель считал, что у его знакомого есть сведения, которые могут опорочить его как настоятеля храма. Также он полагал, что эти сведения могут использовать, чтобы отстранить его от служения в церкви, - рассказал источник.

Тогда священник решил устроить похищение этого человека. Он связался с какими-то знакомыми и обещал заплатить им 60 тысяч рублей, если они похитят человека и сделают так, чтобы тот не смел пытаться испортить ему жизнь. Однако "заказ" дошел до сотрудников уголовного розыска, которые и задержали священнослужителя.

13 мая состоялось первое заседание по уголовному делу. Настоятеля храма отправили под домашний арест по 11 июля, а также запретили общаться со свидетелями по делу, использовать Интернет.