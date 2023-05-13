Эрмитаж передаст РПЦ серебряную гробницу Александра Невского

Рака Александра Невского перейдет к РПЦ от Эрмитажа.

Эрмитаж все-таки передаст Русской православной церкви серебряную раку Александра Невского. Об этом spb.kp.ru рассказали в пресс-службе государственного музея. Предполагается, что знаменитый экспонат весом в 1,5 тонны переместят в Александро-Невскую лавру. Напомним, РПЦ уже неоднократно пыталась вернуть себе реликвию. В Эрмитаже хотели пойти на компромисс и создать копию, а потом освятить ее и отдать священнослужителям.

- Министерство культуры РФ подписало приказ о передаче гробницы Александра Невского Санкт-Петербургской епархии, - подтвердили spb.kp.ru в Эрмитаже. – Коллекция нашего музея является государственной собственностью и управляется Музейным фондом РФ. Учредителем Эрмитажа является правительство РФ. Договор о передаче находится в стадии окончательного оформления. После этого последуют официальные комментарии Эрмитажа.

Добавим, что о точных сроках передачи реликвии в Александро-Невскую лавру пока ничего не сообщается. Не исключено, что процесс затянется из-за огромного веса конструкции и особенностей по транспортировке произведения искусства.

СПРАВКА «КП»

Мемориальный комплекс гробницы Алекснадро-Невского полностью создали в 18-м веке во время царствования Елизаветы Петровны. В него входит деревянная и отделанная серебром рака, которую сделали раньше, еще при правлении Петра I. При советской власти раку передали в Эрмитаж, а мощи передали в Казанский собор.

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