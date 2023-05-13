«Путь в профессию»: «Комсомолка» и СПбГУП наградили выпускников Школы журналистики

В этому году завершился уже третий поток нашей медиашколы. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Журналист учится всю жизнь, начиная со школьной скамьи. Чтобы помочь старшеклассникам узнать основы профессии и сделать в ней первые шаги, «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов запустили Школу журналистики. В этому году завершился уже третий поток нашей медиашколы.

С декабря 2022 года по май 2023 года 45 талантливых учеников из Петербурга и регионов России прошли обучение от профессионалов своего дела и узнали об их работе изнутри. Ребятам преподавали шеф-редактор федерального ежедневного и еженедельного выпусков «КП» Евгений Сазонов, обозреватель и радиоведущий «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин, а также действующие журналисты, редакторы, фотографы и радиоведущие «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

Каждое занятие было посвящено разным аспектам профессии журналиста. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Как соединить творчество и работу? Этот вопрос беспокоит каждого журналиста. Можно ли разрешить эту дилемму и как живется представителям креативной профессии, школьники узнали из первых уст.

Каждое занятие было посвящено разным аспектам профессии. На первом в 2023 году занятии, которое провел шеф-редактор федерального ежедневного и еженедельного выпусков «КП» Евгений Сазонов, ученики нашей медиашколы узнали: какие умения должны быть у универсального журналиста, как прокачать свои писательские навыки, можно ли отстраниться от эмоций при создании текстов, как бороться с рутиной.

Как показывает практика, начинающему журналисту сложнее всего дается поиск тем для новостей. Именно этому было посвящено второе занятие: ребята научились отличать «важное» от «проходящего» и попробовали дать обычной новости вторую жизнь.

Вручение сертификатов об окончании обучения состоялось 13 мая в СПбГУП. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Чтобы узнать о работе на радио изнутри, для школьников провели мастер-класс прямо в студии. Ребята узнали, чем написанный текст отличается от произнесенного вслух. Более того, каждый ученик смог почувствовать себя ведущим и записать свой выпуск новостей!

Настоящий журналист должен уметь распутывать криминальные истории, находить людей, даже если они хорошо скрываются, и быстрее всех добывать эксклюзивы. Чтобы стать профи, нужна практика. И ученики нашей Школы журналистики проявили себя и провели собственное журналистское расследование.

Как писать политические расследования, рассказал обозреватель и радиоведущий «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин. Он поделился с будущими акулами пера практическими советами ведения специальных репортажей и своим опытом работы в экстремальных условиях.

На занятиях ребята также узнали основы фотожурналистики: от чего зависит успех фотографии и как научиться ловить кадр. А также на практике научились выстраивать композицию и составили свое портфолио.

«Комсомолка» подарила двоим участникам Школы журналистики ценные призы. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИИ

13 мая прошло торжественное награждение выпускников третьего потока нашей медиашколы в рамках Международного Лихачевского форума старшеклассников. Ребята смогли поучаствовать в научной конференции и послушать доклады победителей форума. Вручение сертификатов об окончании обучения состоялось в Театрально-Концертном зале им. А.П.Петрова.

Помимо дипломов, за хорошую учебу и инициативность «Комсомолка» подарила двоим участникам Школы журналистики ценные призы: Дарья Шарова выиграла ноутбук, а Злата Самойлес - электронную книгу. Кроме этого, десять лучших учеников заработали свой главный бонус - возможность получить дополнительные баллы на творческом конкурсе при поступлении в Гуманитарный университет профсоюзов на факультет журналистики.

- Мне захотелось стать журналистом еще сильнее! Уже два года я горю этим делом, но благодаря вам, я поняла, что журналистика - то, чем я действительно хочу заниматься. Хочу сказать вам большое спасибо за экспертов, которые поделились с нами нужной информацией, за увлекательные домашние задания, которые пополнили мое портфолио. Спасибо, что даете школьникам возможность окунуться в эту замечательную профессию, - поделилась одна из учениц Школы журналистики Злата Самойлес.

И это еще не конец! Теперь ребят ждут выпускные экзамены и поступление в университет, а затем долгий и тернистый путь в профессии журналиста. Но самое главное - первый шаг уже сделан.