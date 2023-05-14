«Мы люди! Мы одной крови!»: Как жители аула Бесленей спасли детей из блокадного Ленинграда

Школьники из аула посетили Петербург в День Победы по приглашению губернатора города. Фото: Дмитрий Фуфаев

Что объединяет Санкт-Петербург и аул Бесленей в Карачаево-Черкесии? Эти далекие друг от друга населенные пункты во время Великой Отечественной войны неожиданно связали дети. В 1942 году аул Бесленей предоставил приют для 32 обессиленных ребят, эвакуированных из блокадного Ленинграда.

ПРОСТОЙ ПОДВИГ

Поступок жителей аула можно назвать настоящим гражданским подвигом, так как через несколько дней после прибытия детей населенный пункт был оккупирован немецкими войсками. Фашисты обыскали каждый дом в поисках скрывавшихся, однако, рискуя своими жизнями, жители не выдали ни одного маленького ленинградца.

Учитель физической культуры в средней общеобразовательной школе аула Шамиль Охтов рассказывает, что его прадедушка и прабабушка взяли к себе на воспитание Катю Иванову, которая приехала на обозе с остальными детьми.

- Мой дедушка, увидев ее, начал уговаривать остаться в ауле. Он ей сказал: «Не бойся, доченька. Мы одной крови! Мы люди!» После этих слов девочка подошла к нему. Так Катя Иванова осталась в нашей семье и стала Фатимой Охтовой, а повзрослев, вышла замуж за местного жителя и родила шестерых детей, - вспоминает педагог.

ПРИГЛАШЕНИЕ В ГОСТИ

Внуки Фатимы Аслан и Каплан Гуковы вместе с другими школьниками из аула посетили Петербург в День Победы по приглашению губернатора города и депутатов Законодательного собрания. Все школьники являются потомками жителей аула Бесленей, приютивших когда-то ленинградских беженцев.

- Нашему городу повезло, что в период блокады многие страны бывшего Советского Союза принимали детей, эвакуированных из Ленинграда, - отметил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков и добавил, что визит детей не состоялся, если бы не помощь мецената Грачьи Погосяна. - Он мгновенно отреагировал и оказал финансовую помощь, чтобы эта встреча состоялась.

В дар музею школы передали уникальные книги, изданные фондом Грачьи Погосяна. Фото: Дмитрий Фуфаев

В ПАМЯТЬ О ДОСТОЕВСКОМ

За несколько праздничных дней дети побывали в Смольном, Эрмитаже и на параде в честь Дня Победы. Кроме того, посетили футбольный матч, на котором «Зенит» стал чемпионом. В день отъезда их ждали сюрпризы. Ребята вместе с сопровождающими и Грачьей Погосяном возложили цветы к могиле писателя Достоевского - надгробие было отреставрировано в 2020 году по инициативе и на средства благотворительного фонда Грачьи Погосяна. Затем все отправились на праздничный обед, во время которого президент фонда вручил памятные медали «200-летие со дня рождения Федора Достоевского» детям, отличившемся в учебе. На лицевой стороне изображен бюст писателя, на оборотной - герб города и логотип фонда. Автором работы стал народный художник России Александр Бакланов. Первыми медалями были награждены губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель городского Заксобрания Александр Бельский, а также победители общегородского диктанта, проведенного в рамках культурно-просветительского марафона в Санкт-Петербурге в 2021 году.

ГОСТЕПРИИМСТВО ПЕТЕРБУРГА

В честь именинников из делегации школьников в ресторане «Баклажан» были зажжены свечи на торте, а иллюзионист развлекал детей, демонстрируя фокусы.

- Вы бы видели восторг детей! Думаю, для них эта поездка станет особым событием, которое они запомнят надолго. Может быть, в будущем они решат вернуться в наш город и связать свою судьбу с ним, - многозначительно сказал Грачья Погосян в конце встречи. Напомним, что более 350 реализованных проектов Грачьи Мисаковича посвящены ленинградской земле.

Если региональные власти назовут одну из школ в честь Достоевского, фонд подарит бюст писателя. Фото: Дмитрий Фуфаев

К слову, если региональные власти Карачаево-Черкесской Республики рассмотрят возможность назвать одну из школ в честь Федора Достоевского, то благотворительный фонд готов подарить этому образовательному учреждению бюст великого писателя.

КСТАТИ

В дар музею школы Бесленей были переданы уникальные книги, изданные за счет средств благотворительного фонда Грачьи Погосяна: «Блокадная педагогика», «Тыл обеспечивал победу», «Затерянный гарнизон», «Свеча горела на столе». В знак благодарности от делегации Грачье Погосяну был передан фильм, посвященный событиям 1942 года в ауле Бесленей.