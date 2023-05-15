Петербуржец напал на 39-летнюю женщину в троллейбусе и пришел добить ее в больницу

Мужчина избил возлюбленную в троллейбусе и пытался зарезать ее в больничной палате в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге неадекватный мужчина дважды напал на свою возлюбленную. Причем, второй раз для этого он проник в больничную палату, вооружившись ножом. Все произошло в воскресенье, 14 мая 2023 года. Об этом подробно рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 16:06 часов в троллейбусе, который находился у дома 78 по Светлановскому проспекту, мужчина зверски избил свою сожительницу, после чего сбежал. Женщину из троллейбуса госпитализировали в больницу, - рассказали в полиции.

Однако на этом мужчина не остановился. Спустя всего пару часов он проник в больницу, куда госпитализировали его возлюбленную, отыскал палату, где она лежала и несколько раз ударил ее ножом в спину и левое плечо, после чего снова сбежал.

Но далеко нападавший не убежал. Уже в 21:30 часов у дома 27/2 по Гражданскому проспекту оперативники задержали нападавшего. Мужчину доставили в отделение полиции, для выяснения его мотивов. На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.