В Самаре разрабатывают проект малоразмерной газотурбинной установки

В Самарском университете работают над малоразмерной газотурбинной установкой, которая будет полезна во всех сферах жизни. Фото: НОЦ «Инженерия будущего».

В Самаре прошел форум по двигателестроению, организатором которого выступил НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». Представители научного сообщества и крупные промышленные предприятия обсудили будущее двигателестроения. А оно базируется на богатом наследии.

- В технике нет морально устаревших вещей. Есть техника, которая выполняет свою задачу, либо не выполняет. Например, самолет ТУ-95 сейчас выполняет боевую задачу на СВО с двигателем НК-12, который был создан в середине 50-х годов. Его ровесник двигатель РД-107, который производится на заводе Фрунзе, для ракетоносителей Союз, до сих пор выводит российские корабли в космос, - говорит заведующий учебной лабораторией кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Самарского университета и участник комитета по двигателестроению НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Илья Лейковский.

В современных условиях особенно важно сохранять и развивать собственные разработки. Поэтому стратегическое значение имеет проект малоразмерного газотурбинного двигателя, который разрабатывает Самарский университет имени Королева. Подобные небольшие установки призваны обеспечить энергией, например, удаленный от города объект, будь то коттеджный поселок или спортивный комплекс.

Планируется, что малоразмерная газотурбинная установка будет превосходить по характеристикам иностранные аналоги. Чтобы разработанные технологии были защищены от копирования, необходимо их зарегистрировать юридически, оформив патент на интеллектуальную собственность. Это трудоемкий процесс, требуемый соответствующих компетенций. Ими обладает Федеральный институт промышленной собственности, который в рамках государственного эксперимента будет сопровождать самарский проект и консультировать в вопросах регистрации интеллектуальной собственности.

- Задач много, дефицит времени и тут важно иметь людей, которые направят и помогут. Которые подключат к новому источнику знаний и дадут новую информацию, - говорит технологический директор НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Даниил Бажин.

Новые знания о двигателестроении в современном формате получают и студенты Самарского университета – участника НОЦ «Инженерия будущего».

- Мы делаем все, чтобы привлечь молодежь, и стараемся использовать все новые и новые технологии. Сейчас разработан VR-комплекс, чтобы на новом уровне погрузить школьника или студента в процесс, непосредственно начать знакомить его с конструкцией через чертежи, методические пособия. Эта работа переходит в игровой формат, - рассказывает Илья Лейковский.

Подробнее о том, как работает комитет НОЦ по двигателестроению смотрите в видео.

Подготовила: Жанна Шаталина