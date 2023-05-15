Любители спорта готовятся к массовому забегу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Самые массовые забеги в России проходят в мае и сентябре. Ближайшее крупное спортивное мероприятие - Зеленый марафон Сбербанка - состоится 20 мая. На старт благотворительного марафона выйдут десятки тысяч любителей бега в 60 городах России. В Санкт-Петербурге старт и финиш пройдут в Приморском парке победы. В программе — дистанции на 500 м (для детей), 4,2 км (в том числе в командном зачёте), 10 км.

Собранные средства пойдут на высадку деревьев в регионах проведения забега. Приоритетом станут те субъекты РФ, где лесной фонд в наибольшей степени пострадал от действий человека.

Кстати, участники забегов стали чаще страховать свое здоровье. Так, в январе — апреле 2023 года клиенты СберСтрахования оформили 3,5 тыс. полисов «Спортивная защита» для занятий бегом — на 20% больше, чем в тот же период прошлого года. А по сравнению с январём — апрелем 2021 года, когда бегуны оформили 1,3 тыс. полисов, спрос вырос на 169%.

Полис защищает от травм при занятиях более чем 250 видами спорта как на любительском, так и на профессиональном уровне. В одном договоре можно указать до пяти видов спорта, а застраховать — до 30 человек. По данным за 2021-2022 годы, в среднем каждый 13-й такой полис включает бег.

В январе и феврале 2022 года клиенты включили бег в 331 и 388 полисов соответственно. В этом году спрос на специализированные полисы в январе сохранился на сопоставимом уровне, а в феврале увеличился в полтора раза — клиенты оформили 621 договор. В апреле этого года количество застрахованных бегунов выросло на 13% по сравнению с апрелем 2022 года и на 142% — с апрелем 2021 года.