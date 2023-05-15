На старт! ТОП-5 фактов о Зеленом марафоне

20 мая состоится одно из самых массовых спортивных мероприятий в нашей стране — Зелёный Марафон Сбера. Фото: freepik.com.

20 мая состоится одно из самых массовых спортивных мероприятий в нашей стране — Зелёный Марафон Сбера. По традиции основной сценой Зелёного Марафона станет столица. В Москве забег стартует на Васильевском спуске, в самом сердце страны — прямо в непосредственной близости от Красной площади. Организаторы постарались учесть интересы максимально широкой аудитории. Запланировали различные дистанции: 500 метров для детей 7–13 лет, для взрослых — 4,2 км, 10 км, 21,1 км (полумарафон) и 42,2 км (марафон), предусмотрена даже скандинавская ходьба на 4,2 км. И, разумеется, развлекательные активности для всех возрастов. О том, как появилась эта традиция - бежать марафон - и в чем её благотворительный смысл, изданию "Аргументы и факты" рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Выбрали самые интересные моменты.

ГОРОДА = КИЛОМЕТРЫ

Первый Зелёный Марафон прошёл в 2012 году. Тогда его провели в 42 городах России — по количеству километров в марафонской дистанции. Бегунам предстояло преодолеть символические 4,2 км и поучаствовать в озеленении городской среды. Мероприятие было приурочено к предстоящим XXII Зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи.

- Мы хотели показать, что атлетом может быть каждый и что каждый может сделать свой город лучше., - говорит заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - И сегодня Зелёный Марафон уже стал доброй общенациональной традицией, всероссийским спортивным, благотворительным, экологическим и семейным праздником

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ

В первом забеге стартовало 30 тысяч человек, ещё 20 тысяч пришли их поддержать. А в 2021 году, когда Сбер отмечал своё 180-летие, участниками Зелёного Марафона стали уже свыше 90 тысяч любителей бега. Всего в том году организаторами было проведено более 180 экологических разных акций: высадки деревьев, субботники, мероприятия по благоустройству городской территории.

Сейчас любительский бег на подъёме: сегодня в беговых стартах участвует в разы больше людей, чем, скажем, в 90-е годы.

- Этот же тренд мы видим и среди своих сотрудников. Мы ожидаем, что в этом году 20 мая на старт Зелёного Марафона выйдут около 100 тысяч участников. Это станет одним из крупнейших беговых соревнований в нашей стране, - добавляет Станислав Кузнецов.

Зелёный Марафон Сбера открыт для всех: каждый желающий может пробежать выбранную дистанцию, поддержать бегунов на дистанции или принять участие в экологических акциях и развлекательной программе.

ИНТЕРЕСНЫЕ МАРШРУТЫ

Зелёный Марафон это общегородской праздник. Поэтому обычно проводится в знаковых местах города участников это главные площади, парки, набережные. Маршрут выбирается такой, чтобы он был, с одной стороны, простым, с небольшим набором высоты, по легкопробегаемому покрытию, а с другой стороны — живописным, зрелищным и доступным с точки зрения транспорта. При этом налажено тесное взаимодействие с органами исполнительной власти региона, чтобы не доставить неудобств автолюбителям и пешеходам.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Желающие принять участие в Зелёном Марафоне в Москве прошли процедуру платной регистрации. Все собранные за регистрацию средства, а также добровольные пожертвования и сборы на остальных площадках проведения мероприятия поступят в Благотворительный фонд «Вклад в будущее». На эти деньги будут высажены деревья в регионах проведения Зелёного Марафона. Приоритетом станут те регионы России, где лесной фонд в наибольшей степени пострадал от действий человека.

УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ

Десятки тысяч бегунов со всего мира мечтают попасть на известные марафоны "Большой шестерки". Каждый из таких забегов имеет многолетнюю историю. Однако сравнивать Зелёный Марафон с Бостонским, Берлинским, Токийским и остальными забегами "Большой шестёрки" было бы некорректно.

- Наш марафон уникален — он единственный из подобных мероприятий был удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты. Да и география у нашего Зелёного марафона совершенно другая: каждый из зарубежных марафонов проходит только в одном городе, в то время как наш в этом году состоится сразу в 60 городах России в один день. Только представьте масштаб! - говорит Станислав Кузнецов. - Первыми на старт выйдут дальневосточники в Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке, потом беговая волна пойдёт на запад и завершится в Калининграде, когда на Дальнем Востоке уже наступит вечер, - - говорит. Так что наш забег пройдёт сразу в 8 часовых поясах и суммарно соберёт больше участников, чем любой из ведущих марафонов мира. Реклама.