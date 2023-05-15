Запуск воздушных шаров на Дворцовой площади удивил жителей Петербурга

Воздушные шары на Дворцовой площади шокировали жителей Петербурга Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Центр Санкт-Петербурга 15 мая 2023 года стал очень необычным. На главной площади города - Дворцовой - появились два огромным воздушных шара. Прохожие, увидев такое зрелище, останавливались и оборачивались, гадая, что же это такое, по какому случаю аэростаты вдруг решили запустить прямо на Дворцовой площади. Раньше такого никогда не было. Редакция spb.kp.ru решила тоже посетить Дворцовую и своими глазами посмотреть на разноцветные шары.

Два больших купола надули на площади Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Видимо, идет подготовка к Международному книжному салону. Уже 18 мая на Дворцовой площади состоится Главный книжный праздник Петербурга, - предположили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Прохожие с удивлением наблюдали за этим зрелищем Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Однако, в действительности с книжным салоном это пока никак не связано. На площади, помимо рабочих, которые занимаются куполами воздушных шаров, суетятся еще десятки человек съемочной группы. Как выяснило наше издание, на Дворцовой проходят съемки очередной сцены новой серии уже нашумевшего российского блокбастера "Майор Гром: Игра". В какой-то момент киношники напустили дыма, включили камеры и закричали: "Мотор!". Но какой именно эпизод снимали с воздушными шарами, узнать не удалось. Это все смогут увидеть уже в кино.

Оказалось, что это съемки нового блокбастера Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Но из-за ветра шары пришлось сдуть Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Процесс съемок затянулся. К тому же, в какой-то момент на площади поднялся сильный, предгрозовой ветер, из-за чего шары пришлось приспустить, чтобы они не поднялись в воздух и не улетели куда-нибудь на Александрийский столп или шпиль Адмиралтейства.