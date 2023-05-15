Станция оранжевой линии «Театральная» готова на 70 процентов

С 2024 года станция будет работать на прогон, а откроется, увы, только двумя годами позже. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На станции Лахтинско-Правобережной линии метро «Театральная» вовсю кипит работа. Достроить долгожданную точку оранжевой линии, которая сильно облегчит жизнь жителям исторического округа Коломна, отдаленного от метро, обещают в конце 2024 года. А вот открытие намечено аж на конец 2026 года. Spb.kp.ru побывала в «театральном подземелье» и посмотрела, как у метростроителей идут дела.

ЭСКИЗ ПАССАЖИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Шахта №574 давно расположилась рядом со старой сценой Мариинского театра. Подземная клетка-лифт опускает команду «КП-Петербург» вместе с метростроителями на 60 метров вглубь. Это сравнимо с высотой 20-этажного дома. Серые тоннели пахнут влажным бетоном, по наскоро сколоченным рабочим рельсам курсируют электровозы с паровозиком из вагонеток. Электровоз время от времени подает специфический сигнал, похожий на физкультурный свисток, а токоприемник, похожий на трамвайный, то и дело искрится голубым светом.

Вместо поездов здесь пока курсируют электровозы - рабочие "лошадки". Они подают сигналы, похожие на свисток, а их токоприемники изредка светятся голубым. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В три смены на «Театральной» трудятся порядка 450 специалистов разного толка. Среди них – метростроитель со стажем и двумя орденами «За заслуги перед Отечеством» Владимир Токанов. Он уже 34 года работает под землей, его руками возводились аж 13 петербургских станций. Первой была «Пионерская», сейчас на пути к финалу «Театральная». Его коллега, маркшейдер участка Сергей Пулин (маркшейдер – главный по расчетам и исследованию грунтов, а также по геодезическому контролю – прим.ред), строил «Новокрестовскую»-«Зенит» и проход зеленой линии от станции «Приморская». По словам специалистов, строительство «Театральной» идет очень активно, проблем с ним нет.

- Мы не стоим на месте – движемся по графику и даже немного его опережаем. Сейчас полным ходом льется монолит конструкции среднего тоннеля, закончить его должны уже в июне. Боковые тоннели готовы на 50%. Заливаются бетоном пассажирские платформы, путевые стены и перегонные тоннели. В ближайшем будущем начнем лить первый путь – от станции «Спасская» в сторону «Горного института», - обозначил фронт задач Сергей Пулин.

Владимир Токанов - проходчик с 34-летним стажем и двумя орденами "За заслуги перед Отечеством". Его руками сделаны 13 станций метро, а сейчас строится еще и "Театральная". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Будущие пассажирские платформы и правда начинают приобретать знакомый облик: вот обрыв перед рельсами, на которых будет останавливаться поезд. Сейчас этот обрыв блестит свежезастывшим бетоном. Вот округлые путевые стены, которые отделают гранитом или другим красивым материалом. Вот коридорчики-проходы от поездов в средний тоннель, откуда народ будет разбредаться к двум выходам. Вот сами тоннели со служебными и сантехническими закутками, а вот кирпичные перегородки для служебных помещений – они расположены еще на «этаж» ниже пассажирской платформы.

Долгожданное открытие станции пока спрятано за метафоричным туманом. По словам специалистов, все зависит от строительства наклонного хода – той самой эскалаторной зоны. Сейчас этот вопрос подвешен, поскольку точное местонахождение вестибюлей станции только-только определили, а соответствующие проекты еще не разработали. В качестве вариантов сейчас звучат площадка на месте Дома быта на углу улицы Декабристов и Лермонтовского проспекта, и в районе автозаправки на улице Декабристов.

Маркшейдеры участка Сергей Пулин (справа) и Сергей Сухов стоят на будущей пассажирской платформе. Сейчас ее поэтапно заливают бетоном. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- При этом поскольку проект планировки территории, где будет располагаться вестибюль станции «Театральная», в настоящее время только находится в разработке, строительство вестибюля будет завершено до конца 2026 года, - сообщали в Смольном в минувшем апреле.

НОВИЧКИ В ВЫИГРЫШЕ

По словам Сергея Пулина, метро в Петербурге строится неплохими, хоть и не семимильными шагами. Сравнивать петербургское подземелье со столичным все же неправильно, уверен специалист.

- Здесь другие технологии из-за глубокого заложения станций, условия посуровее – грунты неустойчивые, поэтому и приходится прокладывать метро гораздо глубже, - заметил маркшейдер.

Под землей в три смены трудятся порядка 450 специалистов. Работы идут по графику и даже слегка его опережают. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тем не менее, петербургским метростроителям потихоньку приезжает в помощь новое отечественное оборудование. Ту же «Театральную» бурил проходческий щит, сделанный в Туле. Чем не шаг вперед? А в 2024 году другие строящиеся станции городской подземки дождутся еще нескольких отечественных разработок – горнопроходческого щита, укладчиков и тюбингов, сделанных Обуховским заводом.

Кстати, новые станции метро обещают не уходить в долгосрочные ремонтные отпуска, в отличие от их коллег из прошлого века. Как заметил Сергей Пулин, все станции сейчас строятся по обновленным правилам Ростехнадзора – каждой положено два выхода, два вестибюля. Поэтому если один наклонный ход уйдет на ремонт, то второй продолжит функционировать. Эх, как, наверное, завидуют своим современным потомкам закрывшиеся «Чернышевская» и «Ладожская»…

Заливать бетоном свод среднего тоннеля закончат уже в июне. Именно сюда с поездов с обоих сторон будут стекаться пассажиры, чтобы разойтись по разным выходам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

До конца 2024 года в Петербурге должны достроить, помимо «Театральной», еще «Горный институт», «Юго-Западную» и «Путиловскую». При этом пользоваться «Театральной» горожане смогут только ближе к 2027 году, до этого момента станция будет работать только на прогон.