Вход в Эрмитаж 18 мая станет бесплатным в честь Международного дня музеев

Музей будет работать с 11 до 18 часов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Международный день музеев отметят в России 18 мая. Петербург тоже не останется в стороне. В некоторые учреждения вход в этот день станет бесплатным. О таком подарке посетителям рассказали в пресс-службе Эрмитажа.

- 18 мая традиционно станет днем бесплатного посещения Эрмитажа для всех категорий посетителей. Можно посмотреть экспозиции в Главном музейном комплексе или в Главном штабе, - сообщает пресс-служба музея.

Бесплатные билеты уже появились на сайте учреждения. Их будут публиковать постепенно, небольшими партиями, с учетом заполняемости и пропускной способности музея. Также необходимо соблюдать требования санитарной и пожарной безопасности.

- Каждый посетитель вправе оформить не более трех бесплатных билетов одного наименования. В день посещения билеты будут также доступны в кассах музея в порядке живой очереди, - добавили в Эрмитаже.

КОНКРЕТНО

18 мая Эрмитаж будет работать с 11 до 18 часов. Кассы закроются в 17:00.