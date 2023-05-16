Более 28 тысяч мест появятся в школах Петербурга до конца 2024 года

За три года в Петербурге построят 27 новых школ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург получит деньги из федерального бюджета на создание новых мест в городских школах. Постановление о субсидии накануне подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

- В городе реализуют федеральный проект «Современная школа» в рамках нацпроекта «Образование». Его целью стало создание новых мест в образовательных учреждения, потому что наблюдается рост количества обучающихся. Это вызвано демографическим фактором, - говорится в сообщении ведомства.

В школах, которые открываются в Петербурге с 2022 по 2024 год, появятся несколько тысяч мест. В 2022 году новые учреждения приняли более 28 тысяч человек. В 2023 году – будет около семи тысяч новых мест, а в 2024 – около 15 тысяч мест.

За эти три года в Северной столице появятся 27 новых общеобразовательных организаций.