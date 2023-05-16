«Похудела на 5 килограммов и купила белое платье»: Как Татьяна Буланова готовится к свадьбе с молодым экс-теннисистом

54-летняя певица Татьяна Буланова живет в статусе невесты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вот уже полгода 54-летняя певица Татьяна Буланова живет в статусе невесты. В ноябре 2022 года руку, сердце и кольцо от Tiffani с огромным камнем за 1 миллион 215 тысяч рублей артистке предложил 35-летний бывший теннисист, он же предприниматель, Валерий Руднев. 19 лет разницы в возрасте влюбленных не смутили, поэтому Татьяна сказала заветное «да»! От поклонников тут же посыпались вопросы. Когда свадьба? Кто приглашен? Будет ли белое платье? Ответы на них решила найти «Комсомолка».

«НИКТО НЕ БЕЗ НЕДОСТАТКОВ»

Первый раз Татьяна Буланова примерила свадебное платье еще в далеком 1990-м году. Тогда под венец ее повел молодой и амбициозный продюсер Николай Тагрин. Под одной крышей влюбленные прожили 13 лет, у них родился сын Александр. Но брак дал трещину, когда начал превращаться в любовный треугольник.

Руднев преподнес любимой кольцо от Tiffani за 1 миллион 215 тысяч рублей. Фото: СОЦСЕТИ

«Ясным светом» и вторым супругом в 2005 году для Булановой стал капитан петербургского «Зенита» Владислав Радимов. У певицы родился второй сын. Спустя 11 лет вокалистка ушла от футболиста после скандала с изменой, о которой Татьяна узнала, посмотрев передачу по телевизору. В 2016 году пара, красотой которой многие восхищались, развелась.

Но, к счастью, красавица с обворожительным голосом встретила новую любовь! Спортсмен Валерий Руднев покорил певицу своими манерами и воспитанием. «Настоящий джентельмен!», - восхваляет его Буланова. Покорить бывший теннисист смог и сыновей возлюбленной. В этом старший из них Александр Тагрин признался в интервью «КП», отметив, что поддержал решение матери вновь вступить в брак.

- Как я могу быть против? Точнее, я, конечно, могу, но в данной ситуации я абсолютно не вижу причин, чтобы возражать против этого союза. Меня как сына все устраивает, ее выбор достойный. Я искренне и доволен, и счастлив. Знаете, как говорят, что третий раз волшебный. Вот он, собственно, и наступает. Я исключительно положительно об этом всем событии отзываюсь. Мы хорошо общаемся, нет каких-то разногласий, хороший мужчина. Никто не без недостатков, но ничего «криминального» в голову даже не приходит на его счет, - отметил Александр.

Будущий муж Былановой в прошлом профессиональный теннисист. Фото: СОЦСЕТИ

ПОДАРОК ЗА 50 МИЛЛИОНОВ?

Дата бракосочетания еще неизвестна, но не так давно певица призналась, что торжество состоится летом. В прессе даже поползли слухи, что артистка уже получила свой предсвадебный подарок от жениха. Да не абы какой! Ресторан в Петербурге за 50 миллионов рублей. По слухам, Руднев выложил неплохую сумму на его благоустройство. Называться заведение будет, как это неудивительно, в честь Татьяны Булановой. Только сама артистка уверяет, что его открытие не имеет к свадьбе никакого отношения.

- Это абсолютно точно не предсвадебный подарок. Это просто ресторан, к которому я буду иметь непосредственное отношение. Захотела я этого не сама. Это была идея Валерия. Мне за что-то новое браться не страшно. Я в новые интересные проекты всегда кидаюсь с головой, поэтому почему бы не попробовать, - отметила Татьяна Буланова в разговоре с «КП». – Когда открытие, пока не могу сказать. Еще неизвестно, идет подготовка. За меню там я обязательно буду отвечать сама, но подробности пока не могу раскрыть.

Ресторанный бизнес – это как раз ниша Валерия Руднева. Он и должен помочь невесте попробовать себя в новой сфере. Впрочем, на отсутствие работы звезда никогда не жаловалась. Даже наоборот. Из-за большой нагрузки погрузиться в свадебные хлопоты у Булановой пока не получается.

- Честно говоря, я сейчас настолько ушла в работу, что мне как-то даже некогда этим всем заниматься. Пока даже нечем поделиться относительно подготовки к свадьбе. Мы, по сути, пока и не готовимся. Как-то вообще не до этого, - уверяет певица в разговоре с «КП». – Сейчас у меня гастроли, выступления. Плюс на студии очень много работы – мы записываем новые песни.

После свадьбы Татьяна готова впервые взять фамилию мужа. Фото: СОЦСЕТИ

- Не планируете изменить репертуар в сторону более радостных композиций в связи со счастливой любовью, свадьбой?

- Знаете, репертуар в этом плане я бы, наверное, не хотела менять. Не думала даже об этом. У меня и так, честно говоря, песен много. Я же сама их не пишу, поэтому если мне какая-то песня подойдет, понравится, то тогда с удовольствием. Тут дело даже не в теме, а в том, чтобы сама песня была хорошей, чтобы стихи и музыка совпали, чтобы она была яркой, запоминающейся, красивой.

СБРОСИЛА УЖЕ 5 КИЛОГРАММОВ

Тем не менее, несмотря на загруженный график, главное из предсвадебных хлопот невеста уже выполнила – купила белое платье. Но делиться деталями Буланова не торопится. Это все-таки плохая примета.

- Ни в коем случае о нем не расскажу! Могу только сказать, что это традиционное, обычное свадебное платье. Фаты не будет. Ее, кстати, не было ни на одной из моих свадеб, - поделилась с «КП» артистка. – Платье мне уже подогнали, я ведь скинула перед этим 5 килограммов. Думаю, что больше уже не скину, поэтому подгонка прошла, все в порядке.

- Худели к свадьбе?

- Вообще нет. Я просто набрала вес, и мне самой стало некомфортно. Худею просто для себя. Я, к сожалению, спортом не занимаюсь. Я его просто не люблю. Поэтому мое основное правило в этом плане – меньше есть. Стараюсь ограничивать калории, не считаю их, конечно, просто ограничиваю себя в еде. И давнее правило у меня – не есть после шести вечера. Я давно уже на такой программе.

- Торжество планируется масштабное?

- Думаю, что средних масштабов. Традиционная, классическая свадьба, - делится Буланова.

Выступать на сцене Татьяна продолжит под девичьей фамилией Буланова. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Ходили слухи, что вы с Валерием планируете обвенчаться. Это уже принятое решение?

- Нет, пока это тоже только на стадии разговоров.

Похоже, что за эту свадьбу поклонники переживают больше, чем сама певица. Тем не менее, это решение для пары не было спонтанным. Певица даже готова впервые взять фамилию мужа. Но на сцене она все равно останется той Таней Булановой, чей трогательный голос покорил публику еще в 90-х.

СПРАВКА КП

Самые известные песни Татьяны Булановой

«Ясный мой свет»

«Не плачь»

«Белая черемуха»

«Колыбельная»

«Мой ненаглядный»

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