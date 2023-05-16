В Невском районе города открылась современная клиника для всей семьи

Клиника расположена неподалеку от станции метро «Улица Дыбенко». Фото предоставлено: пресс-служба «СМ-Клиника».

15 мая на улице Дыбенко, 13, начал работу новый медицинский центр сети «СМ-Клиника». Он расположен в шаговой доступности от кварталов с новой жилой застройки на Дальневосточном проспекте, улице Дыбенко, Октябрьской набережной. Кроме того, это один из немногих крупных медицинских центров, куда будет удобно обращаться жителям Кудрово. Ежемесячно в клинике смогут проходить лечение до 8 тыс. пациентов.

Штат «СМ-Клиника» на Дыбенко объединил более 150 врачей. Все специалисты клиники прошли тщательный отбор. Прием ведут по 45 медицинским направлениям – от популярных и широко востребованных до более «редких». Так, здесь можно получить консультацию и пройти лечение у гастроэнтеролога, аллерголога, невролога, ЛОРа, офтальмолога и у многих других специалистов. Для маленьких пациентов предусмотрено свое педиатрическое отделение с возможностью посетить педиатра, врачей узкого профиля, пройти вакцинацию и обследование.

Медицинский центр располагает собственным хирургическим блоком, где есть все необходимое для проведения операций разной степени сложности. Предпочтение здесь отдают современным щадящим методикам. Операции проводят с применением лазера, электрохирургического оборудования. Гордостью клиники стал передовой аппарат Coblator II. Он позволит проводить хирургическое лечение ЛОР-заболеваний, распространенных среди петербуржцев.

В медцентре можно будет пройти большинство популярных обследований, в том числе – УЗИ, рентген, колоноскопию и гастроскопию.

«СМ-Клиника» на Дыбенко – шестой медицинский центр холдинга в городе на Неве. Всего компании принадлежат 28 клиник в пяти российских регионах: Петербурге, Москве, Подмосковье, Иваново и Рязани.