Запрет на беспилотники будет действовать в Петербурге до конца июля

Запускать беспилотники нельзя до 31 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге запретили запускать в небо беспилотники, а также пользоваться гидроциклами на определенных водных участках. Запрет будет действовать до конца июля. Об этом 16 мая заявили в пресс-службе Смольного.

- Решение о запрете беспилотных летательных аппаратов до 31 июля принял оперативный штаб Петербурга по реализации мер, предусмотренных указом президента, - говорится в сообщении правительства Северной столицы.

В небо разрешено запускать только беспилотники органов госвласти и местного самоуправления, а также организаций, которые исполняют госзаказ. Исключением стали и специалисты СМИ и киноиндустрии, если у них есть подтверждающие документы.

Водными мотоциклами до конца июля нельзя пользоваться на Неве, Малой Неве, на Большой Невке, на Малой Невке. На всем протяжении Кронверкского пролива тоже нельзя кататься на гидроциклах.

Напомним, беспилотники и гидроциклы запретили, чтобы усилить охрану правопорядка и обеспечить общественную безопасность.