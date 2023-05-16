Дарья Донцова, Кот-ученый и 250 издательств: Почему стоит побывать на Книжном салоне в Петербурге в этом году

Заглянули в закулисье создания книжного салона в Петербурге. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

На Дворцовой площади развернулась масштабная застройка, совсем скоро там откроется уже 18-й по счету международный Книжный салон. Официальное открытие состоится 18 мая, но корреспондентам “Комсомолки” удалось увидеть закулисье предстоящего мероприятия.

Работа кипит полным ходом, все суетливо готовятся к открытию. Новый формат с большими павильонами переместился в сторону Дворцового проезда. Четыре шатра, площадь каждого 900 м², и уже совсем скоро их заполнят книгочеи. Продолжая традиции прошлого года, организаторы вновь возвели книжную террасу. У посетителей будет уникальная возможность сделать памятные фотографии с таких ракурсов, которые невозможно сделать ни в один другой день в году на Дворцовой. Рядом с павильонами расположилась главная сцена, где будут выступать спикеры, музыканты, актеры, там же будут проходить викторины и розыгрыши от партнеров.

Стройку проинспектировали Владимир Рябовол и Борис Пиотровский. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Особое внимание интерактивной программе для детей, - заявил во время пресс-тура председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол. – Мы стараемся уйти от банальной книготорговли и сформировать пространство, куда каждый житель и гость города сможет прийти отдохнуть всей семьей. Кроме того, можно будет передать привет родным - с помощью издательства «Петроцентр» совместно с Почтой России отправить открытку в любой уголок страны.

А ЧТО ЕЩЕ?

Подробнее о программе Книжного салона рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Он подчеркнул, что регистрация издательств вновь была бесплатной и правительство Санкт-Петербурга сохранило данную меру поддержки.

Совсем скоро шатры заполнят писатели и издательства. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Как всегда ключевую роль играют петербургские писатели, ассоциации писателей. Главные темы салона этого года – это Год педагога и наставника и 320-летие Петербурга, - сказал вице-губернатор. - Особое внимание мы уделяем творчеству писателей и поэтов Донбасса – это очень объемный и интересный блок. Большое количество талантливых представителей Донецкой и Луганской республик, Запорожья, Херсона приедут представить свое творчество, а также творчество людей, находящихся на фронте.

Конечно, пройдут встречи с известными писателями: Евгением Водолазкиным, Татьяной Толстой, Дарьей Донцовой, Юрием Поляковым, Дмитрием Воденниковым, Григорием Григорьевым, Дмитрием Миропольским, Ринатом Валиуллиным, Романом Сенчиным, Ирадой Берг и многими другими. «Комсомольская правда» тоже подготовила сюрпризы. Наши авторы презентуют последние книжные новинки издательского дома.

Чиновники Петербурга уверены, что салон станет главной точкой притяжения Северной столицы в эти дни. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

На большой сцене будут играть джаз несколько коллективов, особенно зажжет «Дунаевский Orchestra». По Дворцовой как по Лукоморью будет разгуливать Кот Ученый – талисман Книжного салона, которого выбрали в народном голосовании.

Символ фестиваля

В этом году у Книжного салона впервые появился талисман. Выбирали между Чижиком-пыжиком, ученым Львом и Котом-ученым. Народным голосованием жители города выбрали символом – Кота ученого. Сейчас он в пути из Москвы, должен доехать уже завтра. С ростовой куклой смогут пообщаться и сфотографироваться все желающие.

Развитие технологий затронуло и книжную выставку. Мультимедийные инсталляции и нейросети понемногу начинают заполнять павильоны. Посетители посоревнуются с искусственным интеллектом в написании текстов, как это сделал Борис Пиотровский. Надо сказать, что нейросеть его победила.

На мероприятиях можно будет принять участие в благотворительных акциях. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

От Белоруссии до Аргентины

Как отмечают организаторы, в этом году приоритетным направлением мероприятия будет участие стран СНГ под лозунгом “Одна общая история, одна культура”. Планируется, что на салоне будут представлены издательства из Белоруссии и других стран содружества. Также приедут далекие зарубежные партнеры из Аргентины. Целая делегация посетит фестиваль и поделится своими новинки.

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Когда: 20 и 21 мая, 16:00

Где: Дворцовая площадь, Павильон А, место 6