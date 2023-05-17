Муниципального служащего зверски зарезали в подъезде его дома в Ленинградской области

Полиция задержала подозреваемого в убийстве муниципального служащего в Гатчинском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Гатчинском районе Ленинградской области в подъезде своего дома был зверски убит муниципальный служащий. Все произошло вечером 16 мая 2023 года. Труп чиновника обнаружила его жена и сразу же позвонила в полицию. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 18:32 часов в полицию позвонила жительница городского поселения Дружная Горка и рассказала, что в в подъезде ее дома 6 по улице Введенского ее мужу нанесли многочисленные ножевые ранения, от которых он скончался, - рассказали в полиции.

На место сразу же прибыли сотрудники полиции и установили личность подозреваемого. Им оказался 60-летний пенсионер, местный житель, с которым у чиновника был затяжной конфликт о вопросам землеустройства его земельного участка.

Убитый работал начальником отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений местного муниципального образования. 16 мая пенсионер в очередной раз пришел на работу к чиновнику, где у них произошла ссора. Тогда пенсионер вечером подкараулил служащего в подъезде его дома и несколько раз ударил его ножом.

Уже ночью пенсионер сам пришел в отделение полиции и сдался. Проводится проверка.