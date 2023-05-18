Исследование: Большинство петербуржцев в детстве мечтали стать врачами и учителями

Каждый десятый житель Северной столицы работает по профессии, о которой мечтал в детстве. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мечтали быть врачом или водителем трамвая, а стали менеджером среднего звена или шеф-поваром в ресторане? Такая история, судя по исследованию Работа.ру, до боли знакома многим жителям Петербурга. Аналитики сервиса опросили более тысячи жителей Ленобласти и Северной столицы и выяснили, что большая часть респондентов не смогла осуществить свои детские мечты.

Начнем с того, что большинство петербуржцев (20%), когда были маленькими, хотели стать учителями. Чуть меньше (16%) - видели себя в роли врача, 12% - мечтали об актерской карьере, столько же - грезили о карьере путешественника. Изобретателями, космонавтами и инженерами думали стать еще 11% респондентов. Сбылись ли их планы?

- Исследование показало, что почти каждый десятый житель Северной столицы (9%) работает по профессии, о которой мечтал, а 17% трудятся в схожей сфере, - отметили аналитики сервиса. - У 74% респондентов детские мечты не совпали со специальностью.

Среди причин, помешавших воплотить детские мечты, петербуржцы чаще всего отмечают отсутствие мотивации и усилий (27%), отсутствие связей (23%), низкий престиж специальности (21%), состояние здоровья (18%), дорогое обучение (14%). Есть даже ответ "Запретили родители". С такой судьбой столкнулись 9% участников опроса.