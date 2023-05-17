В 2023 году в новых жилых районах Петербурга появится 7 социальных объектов. Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

До конца этого года планируется завершить строительство двух поликлиник, трех детских садов и двух школ в ЖК «Северная долина» и «Юнтолово». Сейчас в «Северной долине» ведется строительство шести новых объектов инфраструктуры – две отдельно стоящие поликлиники, две школы на 825 и 1750 мест, а также два детских сада на 280 воспитанников каждый. В городском масштабе это самое большое количество социальных объектов, которые возводятся одновременно в одном жилом комплексе. В жилом экорайоне «Юнтолово» в Приморском районе активными темпами ведутся работы на строительных площадках школы на 825 учащихся и детского сада на 200 мест. Строительством занимается компания "Главстрой Санкт-Петербург".

В текущем году количество строящихся объектов увеличится. На Парнасе начнется строительство десятого по счету детского сада на 280 мест и двух школ, одна из которых будет реализована в рамках концессионного соглашения заключенного с Правительством Санкт-Петербурга. В «Юнтолово» застройщик приступит к возведению четвертого детского сада на 200 мест и поликлиники для взрослых и детей, рассчитанной на 588 пациентов в смену.

Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

- Сегодня количество квадратных метров учреждений образования и здравоохранения в наших жилых комплексах сопоставимы с объемами жилой недвижимости. Для нас, как застройщика, занимающегося развитием больших территории в Петербурге, важно создать комфортную жилую среду, обеспеченную детскими садами, школами, поликлиниками в шаговой доступности. Мы вкладываем силы в развитие этих объектов после ввода их в эксплуатацию. Открываем на базе построенных школ центры дополнительного образования, развиваем наше сотрудничество с ведущими российскими вузами для создания образовательных кластеров в наших жилых комплексах, а также проводим кейс-чемпионаты для студентов и выпускников высших учебных заведений, победители которых могут пройти стажировку и устроится на работу в компанию, - рассказал Михаил Харченко, заместитель директора проекта «Северная долина» по социальным объектам компании «Главстрой Санкт-Петербург».