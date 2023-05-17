Почему слуховой аппарат - это не признак старости, а возможность жить полной жизнью

Пациентка рассказала, что ей было очень сложно обратиться за помощью к специалисту. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Многие годы я отказывалась признавать свои проблемы со слухом, - рассказывает Галина Широкова. - Вроде жила себе спокойно: с мужем разговаривали, телевизор смотрели, радио слушали. Он только, бывало, ворчит: мол, чего я на полную громкость все включаю, а я на него ругалась - жалко ему, что ли? Но когда внучка родилась, я вдруг поняла, что почти не различаю ее голосок, да и вообще детскую и женскую речь плохо слышу. Дочь тоже это заметила и предложила отвести меня к врачу.

Галина Степановна рассказывает, что ей было очень сложно обратиться за помощью к специалисту.

- Когда я пришла на прием в медицинский центр коррекции слуха «ТопФон» , то очень переживала. Думала про себя: «Что же я, старуха какая-то, раз глохну?» Однако врач-сурдолог-оториноларинголог Анастасия Быкова меня успокоила и сказала, что к сорока годам каждый десятый начинает хуже слышать и я не одна такая.

С помощью метода аудиометрии сурдолог-оториноларинголог Анастасия Быкова выявила у Галины среднюю степень снижения слуха. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С помощью метода аудиометрии сурдолог выявил у Галины Широковой среднюю степень снижения слуха и предложил подобрать и настроить слуховой аппарат.

- Сначала я отказывалась, потому что считала слуховой аппарат признаком старости. Не хотелось ходить с нацепленными на уши «бананами». Однако врач посоветовала мне небольшую модель, похожую на беспроводные наушники. Я примерила и удивилась - их почти не видно! С тех пор я с ними неразлучна и не понимаю, как раньше жила и не слышала стольких звуков? Спасибо центру «ТопФон» за новые краски в жизни!

КОНКРЕТНО

Медицинский центр коррекции слуха «ТопФон»

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