Как за пять минут решить проблему «дырявой» улыбки

Пациент рассказал, что неуверенность из-за «дырявой» улыбки мешала строить карьеру. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В молодости я как-то грохнулся с велосипеда и потерял сразу несколько зубов, - рассказывает Денис Стержнев. - В тот момент я махнул на это рукой, так как слышал, что это ужасно больно и долго.

По словам Дениса Дмитриевича, с возрастом у него все же появилось желание восстановить утраченные зубы.

- Стал строить карьеру, однако на пути к успеху встала загвоздка - неуверенность из-за «дырявой» улыбки. На важной встрече чувствую себя неловко, будто я боксер какой-то, а не бизнесом занимаюсь. В общем, решился наконец заменить потерянные зубы качественными имплантатами, но при этом хотелось еще и не разориться.

Знакомые посоветовали Денису обратиться в центр имплантации UniverStom . Там ему рассказали о современных методах зубного протезирования по хорошим ценам.

- Когда я пришел в UniverStom, то очень слабо представлял, какие имплантаты вообще существуют. Видел только золотые коронки у таксистов в 90-х. Тут хочется пожать руку врачу Антону Дикову за то, что не только мне все понятно объяснил, но и подсказал нужный вариант в соотношении «цена - качество».

Денису поставили импланты по новой безлоскутной методике без разреза десны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалист поставил Денису имплантаты по новой безлоскутной методике без разреза десны, через небольшой прокол. Установка «нового зуба» длится всего три - пять минут.

- На операции я готовился к часам боли и страданий, но все прошло так быстро и безболезненно, что я натурально опешил - до чего дошел прогресс. После такого опыта страха перед зубным креслом как не бывало! Теперь я спокойно улыбаюсь коллегам и партнерам и чувствую, что уже ничто не мешает мне на пути к успеху.

КОНКРЕТНО

Центр имплантации UniverStom

Адрес: Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, 65А; Торжковская улица, 2, корп. 1.

Телефоны: 8 (812) 90-90-375, 90-422-40.

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