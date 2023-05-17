«Он признавался мне в любви и просил о встрече, а она ревновала». Волочкова рассказала, почему ее бывший любовник до полусмерти избил жену

Балерина заявила, что ревность к ней со стороны жены провоцировала скандал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой до полусмерти избил свою жену, из-за чего оказался задержан. Эта новость быстро разлетелась по Интернету и, конечно, не обошла стороной и саму звезду. Напомним, с Сергеем Кузнецовым артистка познакомилась на передаче "Давай поженимся!". Искра, буря, безумие, и вот пара уже едет на Мальдивы.

- У меня традиция в январе уезжать на Мальдивы, тогда у меня уже были куплены билеты. Мне не хотелось ехать одной, я пригласила его с собой. Чудесно провели время, много занимались спортом, плавали. Мы веселили всех вокруг, потому что Сережа очень позитивный человек. Сергей относился ко мне, как к хрустальной вазе. Не давал мне даже налить себе стакан воды. Ухаживал по лучшему разряду, - вспоминает Анастасия Волочкова в разговоре с spb.kp.ru. - Мы изначально договорились, что это отношения лишь на Мальдивы, но остались друзьями.

Когда балерина узнала, что бывший любовник женился на новой девушке с тем же именем Анастасия, то поздравила его, хоть и не была знакома с невестой. По ее словам, 30 апреля пара должна была прийти к ней на спектакль, но в последний момент не смогла. Возможно, уже тогда в их отношениях все было не совсем гладко. Но вскоре Сергей Кузнецов и вовсе обескуражил Волочкову своим звонком.

Пара встречалась совсем немного, но они остались друзьями ФОТО: соцсети

- Я улетела на Мальдивы, и раздался звонок дней через пять. Сергей сообщил о том, что он разводится с Настей. Когда я спросила причину, Сергей назвал эту причину. Она заключалась в том, что Настя приревновала ко мне и где-то наковыряла в какой-то соцсети Сергея наши фотографии с того отпуска. Тут же он признался мне в любви. Говорил, что я самая роскошная, шикарная женщина на Земле и так далее. В общем, Сергей сообщил об этом и предложил мне встретиться, но поскольку у меня уже свои отношения, я уже с ним могу встретиться только по-дружески, - призналась балерина.

Именно ревность со стороны жены, по мнению балерины, была камнем преткновения в их отношениях. Действительно ли это так - неизвестно. По одной из версий, причиной избиения стала измена супруги - об этом Кузнецов сообщил на допросе. Мужчина накинулся с кулаками на любимую, а потом сбежал. Скорую вызвали соседи, услышавшие крики. После избиения женщина впала в кому.

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